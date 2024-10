Voll beladener Elch-Truck zum Auftakt in Freudenstadt

1 Michael Spleth und Sabrina Kemmer waren 2018 schon auf dem Freudenstädter Marktplatz, um Elche zu verteilen. (Archivfoto) Foto: SWR 3

Wer hat noch keinen Elch? Seit vielen Jahren gibt es für die Hörer dieses Kuscheltier bei SWR3 bei verschiedenen Aktionen. Nun begibt sich der Radiosender wieder auf Reisen und hat Freudenstadt als erste Station ausgewählt.









Link kopiert



Mit 30.000 Elchen an Bord hat sich der Truck an diesem Montagmorgen auf den Weg von Baden-Baden nach Freudenstadt gemacht. Mit dabei in der ersten Woche die Moderatorin Rebekka de Buhr, die zusammen mit Constantin Zöller die „Morningshow“ von SWR3 moderiert.