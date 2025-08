Der SWR3-Eistruck legte einen Stopp an der Halle der Villinger Glonki-Gilde im Unteren Dammweg ein und verwandelte die Mittagspause in eine spontane Party.

Der SWR3-Eistruck hat für eine Abkühlung in Villingen gesorgt. Mitgliedern der Glonki-Gilde und allen, die vorbeikamen, hat das „SWR3 Eis-Challenge“-Team am Dienstag eine kühle Erfrischung serviert.

1300 Menschen kamen zum Eistruck an der Glonki-Halle und haben „SWR3 Morningshow“-Moderator Kemal Goga in einer außergewöhnlichen Mittagspause kennengelernt, heißt es in einer Mitteilung.

Kemal Goga berichtet: „Es war so ein herzliches Willkommen bei den Glonkis – mit strahlendem Sonnenschein: Da hat es nicht nur nach Eis, sondern auch nach Sonnencreme gerochen. Und ich glaube, wir haben so viel Eis verteilt, dass sowohl Villingen als auch Schwenningen satt geworden sind. Wir haben einfach ‚Villingen-Schleckingen‘ draus gemacht!“

Glonki-Gilde gewinnt die Abstimmung haushoch

Für den Eistruck in Villingen-Schwenningen hatte die Glonki-Gilde gesorgt, die am Dienstag zum Tagessieger der „SWR3 Eis-Challenge“ gewählt wurde. Michael Ganter hatte mitgemacht und die Abstimmung unter Mithilfe der Hörer von SWR3 auf www.SWR3.de haushoch gegen die Konkurrenz aus Tübingen und Schwetzingen gewonnen.

Moderator Kemal Goga interviewte Karina Haug, die sich eine Portion Eis in ihrem Glonki-Häs abholte. Foto: SWR3

Mit der sommerlichen Eisaktion sorgt SWR3 für eine erfrischende Auszeit. Neben Vereinsmitgliedern oder Mitarbeitern erhalten alle, die in der Nähe sind, und vorbeikommen, ein kostenloses Eis.

Außerdem haben sie die Möglichkeit, den SWR3-Moderator, Reporterinnen und Reporter kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Mit Musik, Eis und guter Laune wird die Mittagspause so zur spontanen Sommerparty.