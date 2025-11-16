SWR1 Party in Sulz: Die Tanzfläche kochte bei Hits der 70er bis 90er

1 DJ Corvin Tondera-Klein brachte Sulz zum tanzen. Foto: VfR Mit Licht, Nebel und spontanen Einlagen heizte DJ Corvin Tondera-Klein bei der 13. SWR1 Party in Sulz ein.







Die Sulzer Stadthalle im Backsteinbau hat sich erneut als Anlaufstelle für Tanz- und Musikbegeisterte erwiesen. Zum 13. Mal richtete der VfR Sulz die SWR1-Party aus, zu der mehrere hundert Besucher kamen. Bereits beim Einlass war die Vorfreude spürbar. Eine Stunde später übernahm SWR1-DJ Corvin Tondera-Klein die Bühne. Mit einem Programm aus bekannten Titeln der 70er-, 80er- und 90er-Jahre sowie weiteren populären Songs sorgte er dafür, dass die Tanzfläche rasch gefüllt war.