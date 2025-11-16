SWR1 Party in Sulz: Die Tanzfläche kochte bei Hits der 70er bis 90er
DJ Corvin Tondera-Klein brachte Sulz zum tanzen. Foto: VfR

Mit Licht, Nebel und spontanen Einlagen heizte DJ Corvin Tondera-Klein bei der 13. SWR1 Party in Sulz ein.

Die Sulzer Stadthalle im Backsteinbau hat sich erneut als Anlaufstelle für Tanz- und Musikbegeisterte erwiesen. Zum 13. Mal richtete der VfR Sulz die SWR1-Party aus, zu der mehrere hundert Besucher kamen. Bereits beim Einlass war die Vorfreude spürbar. Eine Stunde später übernahm SWR1-DJ Corvin Tondera-Klein die Bühne. Mit einem Programm aus bekannten Titeln der 70er-, 80er- und 90er-Jahre sowie weiteren populären Songs sorgte er dafür, dass die Tanzfläche rasch gefüllt war.

 

Gäste aus der Region

Licht- und Nebeleffekte trugen zur Atmosphäre in der Halle bei. Wer eine Pause vom Tanzen brauchte, fand im Foyer Platz an Stehtischen oder Sitzgelegenheiten. Der Barbereich war ein weiterer stark frequentierter Treffpunkt, an dem sich Gäste aus Sulz und der weiteren Region austauschten.

Gäste aus der ganzen Region kamen zum tanzen in Sulz. Foto: VfR

DJ Tondera-Klein setzte neben seinem Musikprogramm auf spontane Einlagen wie Luftgitarren- oder kurze Tanztouren, die beim Publikum sichtbar gut ankamen und zur Stimmung beitrugen.

 