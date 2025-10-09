SWR1 macht Station: Sonnenbrillen mitbringen! Waldachtal tritt beim „HITmach-Duell“ an

Waldachtal gegen Oedheim: Wer an diesem Donnerstag mehr Sonnenbrillen trägt, hat die Chance auf den Tagessieg und Finaltickets. Wir sagen, wie der Wettbewerb funktioniert.

Das „SWR1-HITmach-Duell“ macht an diesem Donnerstag, 9. Oktober, Station in Waldachtal. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes treten die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde im Nordschwarzwald gegen Oedheim (Landkreis Heilbronn) an – mit einer besonderen Aufgabe: Gezählt werden alle Menschen, die mit einer Sonnenbrille erscheinen, beziehungsweise

Die Aktion ist Teil der großen SWR1-Hitparade, bei der nicht nur über die beliebtesten Songs des Landes abgestimmt wird, sondern in der auch täglich zwei Orte in einem kreativen Wettkampf gegeneinander antreten. In Waldachtal geht es darum, möglichst viele Sonnenbrillen zu präsentieren – getragen auf Nase oder Kopf. Wichtig dabei: Nur Sonnenbrillen, die tatsächlich getragen werden, zählen. Brillen in Kisten oder in der Hand werden nicht berücksichtigt.

Ab 12 Uhr kann man punkten

Wer mitmachen möchte, kann jetzt ab 12 Uhr laut Radiosender mit seiner Stimme zur SWR1 Hitparade punkten – auch das fließt in die Bewertung ein. Um 17 Uhr startet dann die eigentliche HITmach-Aufgabe mit dem Sonnenbrillen-Check vor Ort.

Parallel findet das Duell in Oedheim auf dem Marktplatz statt. Beide Orte hoffen auf viele kreative Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn der Tagessieg wird durch die Gesamtpunktzahl ermittelt: Die Anzahl der getragenen Sonnenbrillen und die bis zum Tag abgegebenen Stimmen zur SWR1 Hitparade (mit Angabe der Postleitzahl) zählen zusammen.

Das gibt es zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es nicht nur den Tagessieg, sondern auch Tickets für die große Finalparty der SWR1 Hitparade am 24. Oktober 2025 in der Stuttgarter Schleyerhalle – sowie Hitparaden-Shirts, die unter den Teilnehmenden verlost werden.

Das HITmach-Duell ist vom 6. bis 17. Oktober in insgesamt 20 Städten in Baden-Württemberg unterwegs. Waldachtal hat jetzt die Chance zu zeigen, wie viel Teamgeist und Kreativität im Ort steckt. Wer mitmachen will: Sonnenbrille(n) nicht vergessen – und ab 17 Uhr vor Ort dabei sein!