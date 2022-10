3 Gelb leuchtet der SWR1 Truck auf dem Balinger Marktplatz Foto: Nowotny

Die SWR1-Hitparade ist am Mittwoch auf dem Balinger Marktplatz zu Gast gewesen.















Link kopiert

Balingen - Live berichteten die Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein aus ihrem Truck-Studio. Gelbleuchtend stand der SWR1-Lkw vor dem Rathaus, mitten auf dem Balinger Marktplatz.

Während der SWR1-Hitparade sind die Moderatoren nicht nur im Studio in Stuttgart, sondern auch in fünf Städten in Baden-Württemberg, immer von 15 bis 19 Uhr, zu sehen.

Wettervorhersage live vom Marktplatz

Los ging die Live-Übertragung aus Balingen mit den Verkehrsanlagen aus dem Truck. Danach informierte Moderatorin Anhalt über die Wettervorhersage inmitten der versammelten Balinger. Bei der Hitparade ging es dann mit Nummer 463 los: Andreas Gabalier mit "Hulapalu". Mit guter Laune und lächelnden Gesichtern genossen viele die Hitparaden-Songs.

Blick ins mobile Studio

Live-Interviews wurden geführt, man konnte an einem Glücksrad drehen und Süßigkeiten oder Kugelschreiber gewinnen. Hallo sagen durften Interessierte den Moderatoren in ihrem Truck-Studio. Und auch selbst ans Mikro durften die Balinger und im mobilen Studio den nächsten Hit ansagen.

Welcher Hit schafft es auf Platz eins

Seit mehr als 30 Jahren werden die beliebtesten Pop- und Rocksongs in Baden-Württemberg bei der Hitparade gesucht. Welcher Hit es in diesem Jahr auf Platz eins schafft, zeigt sich bei der Finalparty an diesem Freitag in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Sendung live mitverfolgen

Das SWR1-Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein macht nach Balingen noch auf den Marktplätzen in Bretten, 27.Oktober und Esslingen, 28.Oktober Halt. Live mitverfolgen und einen Blick ins Studio werfen kann man online auf SWR1.de, über die SWR1-App und SWR-Kanal in der ARD-Mediathek.