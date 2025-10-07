SWR1-Hitparade: Albstadt wird guter Zweiter im Duell

Seit Freitag läuft die Abstimmung zur SWR1-Hitparade 2025; parallel dazu werden zwei Wochen lang „SWR1 HITmach-Duelle“ ausgetragen. Am Dienstag auch in Albstadt.
Seit Freitag wird gezählt: Jeder SWR1-Hörer kann bis zum Abend des 18. Oktober maximal fünf seiner Lieblingssongs über die SWR1 App oder auf SWR1.de einreichen. Die „1000+x“ meistgewählten werden vom 20. bis zum 24. Oktober den Sender rauf- und runtergespielt, Top Ten und Top-Hit am Abend des Freitags, 24. Oktober, bei der großen Finalparty in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ermittelt und bekanntgegeben. Wem aber auf der Südwestalb der Weg nach Stuttgart zu weit ist, der bekommt eine Alternative geboten, nämlich Public Viewing in Tuttlingen.