Zum zehnten Mal richtet der VfR Sulz die SWR1-Disco im Backsteinbau aus. Die Disco steigt am 5. November. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Doch zuvor gibt es für die Vereinsmitglieder noch einiges zu tun. Ein Blick hinter die Kulissen.















Sulz - Die erste Disco wurde 2011 ausgerichtet, seither fand sie – bis auf 2020 und 2021 – jährlich statt. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Der VfR Sulz fungiert dabei als Veranstalter und bekommt vom SWR1 eine Agentur zur Verfügung gestellt, die das entsprechende Disco-Equipment stellt und sich um das Programm kümmert.

Die Veranstaltung hat sich in Sulz etabliert, heißt es vonseiten des VfR. "Jährlich kommen rund 800 bis 900 Besucher. Mit dieser Anzahl rechnen wir auch in diesem Jahr", sagt Julian Kopp vom VfR Sulz. "Die Veranstaltung lockt nicht nur Besucher aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis Rottweil an, sondern auch aus dem Stuttgarter oder Reutlinger Raum. Damit sind wir jedes Jahr mit einer der erfolgreichsten Austragungsorte der SWR1-Disco."

Erlöse werden für den Verein reinvestiert

Auch für den Verein ist die Veranstaltung von großer Bedeutung. "Die Erlöse werden zu 100 Prozent für den Verein reinvestiert, vor allem für die Ausbildung und den Trainingsbetrieb. Auch ermöglicht uns der Erlös die Umsetzung verschiedener Projekte. Aktuell beschäftigt uns der Klimaschutz. Wir rüsten deshalb unsere Flutlichtanlage im Albeck-Stadion auf LED-Beleuchtung um", erklärt Kopp.

Die SWR1-Disco steht bei jedem VfRler fest im Terminkalender. Insgesamt fallen für diese Veranstaltung rund 700 bis 800 Arbeitsstunden pro Veranstalter an. Dazu kommen 500 bis 600 Stunden am Veranstaltungstag und 200 Stunden in der Vorbereitung.

Termine müssen mit dem SWR1 und der Stadt abgestimmt werden

Die Vorbereitung gliedert sich in drei Phasen: Die Grobvorbereitung beginnt ein Jahr vor der Veranstaltung mit der Bewerbung beim SWR1 als Veranstalter. Dabei müssen Termine, Reservierung und Buchung des Backsteinbaus mit dem SWR1 und der Stadt Sulz abgestimmt werden.

Die aktive Phase beginnt drei bis vier Monate vor der Veranstaltung. Dazu zählt die Freigabe von Werbemitteln, die Vergabe von Plakatieraufträgen, die Abstimmungen mit der Agentur, der Beginn von Werbemaßnahmen mit Terminankündigung der Disco, Anforderung von Rettungsdienst und Feuerwehr, und vielem mehr.

Ein fest eingespieltes Team

Die heiße Phase beginnt sechs bis acht Wochen vor der Veranstaltung. Da werden die verschiedenen Dienste wie Aufbau, Theke, Küche, Bar, Springer, Kasse, Einlass, Spülen, Abbau, Putzen, Garderobendienst und Security eingeteilt und koordiniert. Die aktive Bewerbung der Veranstaltung, die Feinkoordination mit dem SWR1, der Kartenvorverkauf, die Organisation von Catering für die Agentur, die Erstellung der Getränkekarten, die Bestellung von Essen und Getränken sowie ein Radiointerview mit dem SWR1 stehen an.

"Wir sind ein fest eingespieltes Team und im Kern immer die gleichen Helfer. Jeder Handgriff sitzt", betont Kopp. Trotzdem haben wir immer neue Helfer dabei. Sie kommen aus allen Bereichen des Vereins: aktive Spieler, Jugendspieler, Eltern von Jugendspielern, Trainer, alte Herren, der gesamte Hauptausschuss des Vereins, ehemalige Mitglieder und Freunde des Vereins.

An viele Details muss gedacht werden

Der Veranstaltungstag gleicht einem Kampftag. Die Organisatoren und Helfer sind teilweise von neun Uhr morgens bis nachts um drei oder vier Uhr durchgehend auf den Beinen. "Morgens beginnen wir damit, Essen zuzubereiten und die Bar aufzubauen", so Kopp. Mittags ab 13 Uhr geht der offizielle Aufbau mit dem SWR1-Equipment los. Dazu bleibt bis 18 Uhr Zeit, bis der erste Soundcheck kommt. Ab 19 Uhr treffen sich die Teams für die Veranstaltung, also Bar, Theke, Küche. Die eigentliche Veranstaltung findet von 21 bis 1.30 Uhr statt. Im Anschluss, wenn die Gäste weiter zur Afterhour ins Kaffee Roma gehen, heißt es für das Team abbauen, aufräumen, putzen.

Es gibt viele Details, an die man denken muss, um eine gelungene Veranstaltung zu organisieren. Ob es die Handtücher für den DJ sind, das Catering für die Crew, die entsprechende Genehmigungen wie Ausschankgenehmigung, GEMA und Versicherung: Es steckt viel Arbeit dahinter.