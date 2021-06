1 Der Empfinger Holger Dopp führt ein Fernsehteam durch seine Kakteensammlung. Foto: Baiker

Der SWR verbindet seinen Wetterbericht in der Landesschau immer mit einem kleinen Bericht und Bildern aus der Natur. Dieses Mal hatten sich Moderator Harry Röhrle und sein Kamerateam die imposante Kakteensammlung von Holger Dopp in Empfingen und den Kakteengarten in Horb ausgesucht.

Empfingen/Horb - Pünktlich um 8 Uhr am Montag stand das Fernsehteam vor der Dopp‘schen Haustür in Empfingen. Zunächst gab es einen Rundgang mit vielen Informationen, die auch wiederum im Detail zeigten, dass Holger Dopp ein Kakteenexperte mit Leib und Seele ist. Zu erfahren war, dass die Kakteen dieses Jahr zwei Wochen später blühen werden. Gern hätte man die Königin der Nacht gesehen, aber sie blüht nur nachts. Sie wird von Nachtinsekten bestäubt, so Dopp. Beim Rundgang hatte Holger Dopp viele Anekdoten parat, dies nicht nur aus eigenem Erleben, sondern auch aus vielen Gesprächen mit anderen Kakteenexperten.

Dopp wohnt mit seiner Familie seit 40 Jahren in Empfingen. Seine Kakteensammlung wuchs und wuchs. Im Frühjahr und im Herbst kontrolliert er alle Kakteen, um zu sehen, wie es ihnen geht, ob sie den Winter gut überstanden haben, ob sie an irgendeiner Krankheit leiden.

Detailliertes Wissen

Harry Röhrle und sein Kamerateam waren ganz baff über das detaillierte Wissen von Dopp. Zudem konnten sie sich an der Schönheit der Kakteen nicht sattsehen. Überall gab es etwas zu entdecken.

Nach dem Rundgang ging es daran, die Details für die Filmaufnahmen zu besprechen. Es ist nicht so, dass man einfach eine Kamera irgendwo hinhält und zu filmen beginnt. Verschiedene Einstellungen wurden besprochen, teilweise wiederholt. "Da habe ich noch eine schöne Pflanze gesehen, die will ich filmen", so der Kameramann. Man hätte einen richtig langen Film daraus machen können. Was muss wohl beim Filmschneiden leider wegfallen? Bei welchen Kakteen geht es nur um ein Info-Ge-spräch zwischen Harry Röhrle und Holger Dopp? Auch ein Agieren soll zu sehen sein, so Herausnehmen eines Kaktus aus einem Topf, um diese in Horb im Kakteengarten wieder einzupflanzen. Sollte doch nach den mehr als zwei Stunden bei Dopp in Empfingen auch noch im Horber Kakteengarten genug Zeit bleiben, um die ganze Schönheit zu bewundern und im Film einzufangen.