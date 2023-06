Es ging um ägyptische Füße, Hundekommandos und Pflanzen, Fabelwesen, einen nackten Fuß und einen bestiefelten: Bei der Sendung „Stadt Land Quiz“ die im SWR-Fernsehen am Samstagabend zu sehen war durften die Zuschauer mit Spannung verfolgen, vor allem, wenn sie in Hechingen oder Hauenstein wohnen: Die beiden Gemeinden lieferten sich ein Kopf-An-Kopf-Rennen: Mehrere Rate- und Schätzspiele zum Thema „zu Fuß“ entschieden darüber, welcher Ort die meisten Punkte erhält und gewinnt.

Hechingen und Hauenstein passen perfekt zum Thema

Die beiden Gemeinden sind dafür übrigens bestens geeignet, denn während Hauenstein das älteste Schuhmuseum der Welt hat, gibt es auch in Hechingen mit dem „Wanderparadies“, Themenwanderwegen, Schaukelweg und Barfußpfad viel, das man „zu Fuß“ unternehmen kann. Angesprochen hat das Team um Moderator Jens Hübschen wahllos Passanten, die ihm gerade über den Weg liefen.

Im Fürstengarten wollte er etwa wissen, welche Fußtypen es gibt. Ägyptische, griechische, indische und römische. Richtige Antwort: ägyptische. So werden Füße bezeichnet, bei denen der große Zeh am längsten ist. Die beiden Hechinger haben richtig geraten. Einige Fragen weiter, heißt es: Gleichstand zwischen Hechingen und Hauenstein in der ersten Runde, beide haben 50 Punkte.

Wo wurde das Bild aufgenommen?

Neben den Passanten durften die Gemeinden offizielle Vertreter ins Rennen der Quizshow schicken, für Hechingen waren es Nadine Oswald vom Sachgebiet Tourismus und Wolfgang Heller, ehemals Leiter des Hechinger Polizeireviers, heute ehrenamtlicher Stadtführer. Die beiden sollten ein Bilderrätsel lösen: Zu sehen war ein kleiner Ausschnitt einer Ansicht, die irgendwo in Hechingen aufgenommen wurde. Zu sehen: ein Stiefel und ein nackter Fuß. Da wussten selbst Heller und Oswald nicht weiter, die die Stadt doch eigentlich aus dem Effeff kennen.

Fünf Stunden hatten sie Zeit, den Ort zu finden, an dem das kryptische Motiv fotografiert worden war. Man sieht die beiden in der Goldschmiedstraße Richtung Synagoge laufen und im Fürstengarten Passanten fragen. Wissen die etwas? Fehlanzeige. Bei dieser speziellen Erkundungstour stoßen sie auf den Brunnen vor dem Rathaus. Dort könnten sie fündig werden.

Hechingen und Hauenstein im Finale fast gleichauf

Oswald bittet an der Pforte, das Wasser abzustellen und siehe da: „Das ist genau die Stelle“, sagt Heller. Das würde dann 200 Punkte für Hechingen machen. Bevor es zur Auflösung geht stellt Moderator Hübschen „Schnellratefragen“, von denen Heller und Oswald in 60 Sekunden so viele wie möglich erraten sollten, darunter: „Wie heißt ein Hundekommando und eine Pflanze? (Antwort: Bei Fuß) Welchem Fabelwesen kann man in den Rocky Mountains laut Mythos begegnen? (Big Foot)

Jetzt macht es der Moderator nochmal spannend: „Im Finale landen Sie insgesamt bei 300 Punkten, die Gegenspieler in Hauenstein haben 40 Punkte mehr.“ Hellers und Oswalds Blicke versteinern. Glück für die Hechinger: Die Hauensteiner haben bei der Bildsuche einen Tipp des Moderators mit 50 Punkten bezahlt und kommen so noch auf 290 im Finale. Somit herrscht fast Gleichstand.

775 Punkte schlagen 665 Punkte

Entschieden wurde das Quiz bei Befragungen auf der Straße. Zu sehen sind dabei Aufnahmen aus dem Fürstengarten, vom Obertorplatz, aus dem Café Blixen und aus Keidels Fotogeschäft. Ergebnis: insgesamt 665 Punkte für Hauenstein, 775 Punkte für Hechingen. High Five! Freude bei Heller und Oswald.

Von der Siegerstadt bekommen die Zuschauer die schönsten Bilder im Abspann gezeigt.