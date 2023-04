1 Die Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein im Gespräch mit Stadtbrandmeister Frank Müller. Foto: Schmidt

SWR1 sendet live aus der Rottweiler Innenstadt. Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein suchen auf der „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour die Nähe zum Publikum. Vereinzelt blinzelte auch die Sonne durch die regenverhangenen Wolken.









Etwas neidisch blickt Stadtbrandmeister Frank Müller auf den SWR1-Truck. „Den könnten wir bei der Feuerwehr gut gebrauchen“, sagt er augenzwinkernd zu den Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein. Eigentlich wollte Müller zur Mittagszeit nur die kulinarischen Leckereien der Rottweiler Gastronomen Potpourri und der Villa genießen, stand dann aber plötzlich im Interview. Die beiden Moderatoren suchen auf den Touren die Nähe zum Publikum. „Im Studio sprechen wir nur in den leeren Raum hinein“, sagt Anhalt. Auf der „Für uns in Baden-Württemberg“-Tour gelinge der Austausch und der Einblick in die Regionen, in denen die Hörer leben.

Der Blick ins Studio klappte in Rottweil nur vereinzelt. Foto: Schmidt

Vor spontanen, live geführten Gesprächen schreckt auch Müller nicht zurück. Als Stadtbrandmeister enttarnt, erzählt er von der besonderen Wachsamkeit gegenüber der historischen Innenstadt, vom großen Feuerwehrnachwuchs und eben vom SWR1-Truck, den er zum Einsatzleitfahrzeug umbauen würde. Bekommen hat er ihn zwar nicht, aber seinen Musikwunsch: „Burn it down“ von Linkin Park.

Rottweil hat so einiges zu bieten

Neben dem spontanen Gesprächspartner plauderten die Moderatoren mit Heinrich del Core über seine Liebe zu Rottweil, mit den Gastronomen über Maultaschen und mit Stadtführerin Bettina Auch, von der sie viel Wissenswertes über das historische Rottweil und die Fasnet erfuhren. Der berühmteste Rottweiler sei freilich der Vierbeiner, resümierten die beiden und zeigten sich darüber hinaus vom Thyssen Turm mit Deutschlands höchster Besucherplattform beeindruckt.

Foto: Schmidt

Für Ines Maier vom Stadtmarketing Rottweil Musik in den Ohren. Dieser halbe Tag, an dem Rottweil im SWR1-Programm auftrete, werde sich in der nächsten Zeit touristisch bemerkbar machen, meint sie. „Schade nur, wegen dem Wetter“. Die Moderatoren nehmen es gelassen. Die Frühjahrstour locke selten ein ganz großes Publikum an. Da zählen mehr Einzelgespräche und der Blick hinter die Kulissen. Obwohl der Aufstieg in den Studiobereich aufgrund der Hanglage in der Oberen Hauptstraße aus Sicherheitsgründen ausfiel.