SWR dreht „Stadt – Land – Quiz“: Team Baiersbronn im Wettlauf gegen die Zeit – und Piesport

Das SWR-Team hat in Baiersbronn für seine Quizshow „Stadt – Land – Quiz“ gedreht, die diesmal zum Länder- und Gourmetduell wird.
Mitte Februar wurde Baiersbronn zum Schauplatz einer besonderen Fernsehreise: Für die beliebte Quizshow „Stadt – Land – Quiz“ stellten sich Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin von Baiersbronn, und Jörg Möhrle, Wellness-Hotel Tanne Tonbach und Dehoga-Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie, den kniffligen Rätseln und Fragen des Teams des SWR, wie die Baiersbronn Touristik mitteilt.