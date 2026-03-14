SWR dreht „Stadt – Land – Quiz“: Team Baiersbronn im Wettlauf gegen die Zeit – und Piesport

Das SWR-Team hat in Baiersbronn für seine Quizshow „Stadt – Land – Quiz“ gedreht, die diesmal zum Länder- und Gourmetduell wird.

Mitte Februar wurde Baiersbronn zum Schauplatz einer besonderen Fernsehreise: Für die beliebte Quizshow „Stadt – Land – Quiz“ stellten sich Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin von Baiersbronn, und Jörg Möhrle, Wellness-Hotel Tanne Tonbach und Dehoga-Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie, den kniffligen Rätseln und Fragen des Teams des SWR, wie die Baiersbronn Touristik mitteilt.

Seit 2011 ist „Stadt – Land – Quiz“ eine beliebte Quizshow des SWR, in der zwei Gemeinden aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegeneinander antreten. Moderator Jens Hübschen stellt dabei Fragen zu einem bestimmten Thema, um Wissen über regionale Besonderheiten und Allgemeinwissen zu testen.

Neben den normalen Quizrunden, bei denen Passanten spontan angesprochen werden, gibt es die sogenannte Stadtbildsuche. Dabei suchen zwei lokal bekannte Persönlichkeiten ein vorgegebenes Bildmotiv im Ort. Um die Bildsuche erfolgreich zu lösen, müssen die beiden Kandidaten ein Foto mit dem gesuchten Motiv und sich selbst machen.

Beides Orte mit Sternen

In der im Februar gedrehten Folge tritt die Schwarzwaldgemeinde Baiersbronn gegen Piesport aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz an. Passend zu den Ortschaften lautet das Thema des Quizduells „Gourmet und Delikatessen“.

Team Baiersbronn und Moderator am Talblick Foto: Baiersbronn Touristik

Denn beide Orte sind eng verbunden mit kulinarischer Exzellenz: Im Schwarzwaldort Baiersbronn leuchten insgesamt acht, in Piesport an der Mosel respektable drei Michelin-Sterne am Gastronomiehimmel.

Dementsprechend erfragte Moderator Jens Hübschen alles rund um ausgefallene Spezialitäten und Spitzengastronomie: Wer weiß, dass der Beilagen-Koch in einer Küche Entremetier genannt wird? Oder dass Wassersommeliers Experten für Wasserarten sind? Dass die sogenannte Entenmuschel eine besondere Delikatesse ist?

Gefunden? Jörg Möhrle und Christina Palma Diaz mit dem Suchbild – und vor dem Original? Foto: Baiersbronn Touristik

Beim Baiersbronner Bilderrätsel führten die Dreharbeiten Christina Palma Diaz und Jörg Möhrle einmal quer durch die Gemeinde: Ausgestattet mit einer Detailaufnahme, begaben sich die beiden auf die Suche, wo das Bildmotiv innerhalb Baiersbronns zu finden ist. Dabei hatten sie fünf Stunden Zeit, um das Rätsel zu lösen. Über die Social-Media-Kanäle der Baiersbronn Touristik konnte fleißig mitgerätselt und es konnten Tipps an die beiden Teilnehmer gegeben werden.

Nach insgesamt sechs Quizrunden mit Passanten und der Bildsuche folgte das Finale: In 60 Sekunden musste das Team Baiersbronn, bestehend aus Christina Palma Diaz und Jörg Möhrle, Fragen zum Thema der Sendung beantworten.

Ausstrahlung am 21. März

Die Ausstrahlung erfolgt am Samstag, 21. März, ab 18.45 Uhr im Südwestrundfunk (SWR) und dauert 45 Minuten. Dann können Zuschauer erleben, welche der beiden Gemeinden – Baiersbronn oder Piesport – das Länder- und Gourmetduell für sich entscheiden konnte.