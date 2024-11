SWR dreht Beitrag zum 20-Jährigen: Ettenheimer Knusperhäuschen kommt ins Fernsehen

1 Martin Bildstein (Mitte) hatte das SWR-Team zur Berichterstattung über die diesjährige Aktion eingeladen. Foto: Hiller

Die Mitglieder des Freundeskreises Prinzengarten haben am Samstag das Gartenhäuschen im Park in das beliebte „Knusperhäuschen“ verwandelt.









Link kopiert



Mit dabei war ein Team vom SWR, das das Ganze im Film und Ton festhielt und es am kommenden Donnerstag, 18.45 Uhr, in der Landesschau zeigt. Dabei fanden auch Interviews statt. Martin Bildstein, der die Idee hatte, den Südwestrundfunk einzuladen, und der schon seit Beginn der Aktion vor 20 Jahren involviert war, legte diesmal selbst Hand mit an, das Gartenhaus zu verwandeln. Vor 20 Jahren wurden die die „Lebkuchenplatten“ im der Malerwerkstatt Bildstein eingefärbt, nachdem sie von Mitgliedern des Freundeskreises in der Werkstatt der Firma Uwe Marko gefertigt worden waren.