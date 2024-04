1 Mit dem Grünen Winfried Kretschmann kann Wolfgang Grupp (rechts) gut. Früher stand er eher der CDU nahe. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Wolfgang Grupp, den erfolgreichen Unternehmer, hat Politik nie interessiert. Das sagt er. Doch 1987 zog er bei der CDU die Strippen. In einer neuen SWR-Doku spricht der Trigema-Chef über das besonders dreiste Beispiel von Politikbeeinflussung.









Seinen Spitznamen hat der baden-württembergische Landtagswahlkreis „61 – Hechingen-Münsingen“ schon lange vor dem Jahr 1987 gehabt. Bananen-Wahlkreis wurde das Gebilde aus Dörfern und kleinen Städten aus den Kreisen Reutlingen und Zollernalb wegen seiner gekrümmten Form genannt. Doch nach der damaligen Kür des örtlichen CDU-Landtagskandidaten fühlten sich viele auch tatsächlich an eine Bananenrepublik erinnert. Mitten drin: Wolfgang Grupp. In einer SWR-Dokumentation hat sich der langjährige Chef des Textilherstellers Trigema noch einmal an die Affäre erinnert.