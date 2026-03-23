SWR 1-Show in Horb: Frühling zündet mit „Power of Love“

Bei der SWR1-Show „The Power of Love“ erlebten rund 1000 Zuschauer in der Hohenberghalle eine Revue weltbekannter Hits.
Ob Bewohner oder Gast, in Horb kümmert man sich um die Leute: Für die samstägliche Abendunterhaltung wird das Star-Ensemble des SWR 1 von „Pop und Poesie“ mit der Show „The Power of Love“ in die Hohenberghalle eingeladen, am Vormittag wird bei der Stadtputzende noch die Gegend um die Rundhalle von Unrat befreit, der Selbstbedienungsfotoapparat „Marvin“ steht in der Nähe der Halle in der Tempo-30-Zone, und jedem Veranstaltungsbesucher wird vorsorglich ein Päckchen „Radfahrer-Müsli“ auf den Stuhl gelegt.