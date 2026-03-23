SWR 1-Show in Horb: Frühling zündet mit „Power of Love“

Ob Bewohner oder Gast, in Horb kümmert man sich um die Leute: Für die samstägliche Abendunterhaltung wird das Star-Ensemble des SWR 1 von „Pop und Poesie“ mit der Show „The Power of Love“ in die Hohenberghalle eingeladen, am Vormittag wird bei der Stadtputzende noch die Gegend um die Rundhalle von Unrat befreit, der Selbstbedienungsfotoapparat „Marvin“ steht in der Nähe der Halle in der Tempo-30-Zone, und jedem Veranstaltungsbesucher wird vorsorglich ein Päckchen „Radfahrer-Müsli“ auf den Stuhl gelegt.

Es schien so, als liege den ganzen Tag Liebe in der Horber Luft. Unter diesem Motto widmet sich auch das beliebte Live-Format des SWR1 der wohl stärksten Kraft überhaupt – der Liebe in all ihren Facetten. Ein Event, das nicht ganz 1000 Personen in die Hohenberghalle lockte, und viele davon werden den Abend nicht so schnell vergessen. Vielleicht wegen der Erinnerungsfotos, doch vor allem wegen der Musik.

Gitarren-Heros unter sich: Bassist Alex Werks, Patrick Schwefel (Mitte) und Klaus-Peter Schöpfer im Gleichklang Foto: Peter Morlok

Musikalisch und literarisch spannt das Ensemble einen emotionalen Bogen von zarter Romantik über leidenschaftliche Sehnsucht bis hin zu humorvollen und berührenden Momenten des Alltags. Bekannte Popsongs, ausdrucksstark interpretiert, wechseln sich ab mit gefühlvoll vorgetragenen Texten und räumen mit ein paar Übersetzungsirrtümern auf, die beim oberflächlichen Hinhören entstehen können. Schön, dass die Künstler von „Pop und Poesie“ mit ihren wunderbar genauen Übersetzungen mit diesen Irrtümern aufräumen.

Bereits im ersten Teil der Show hielt es viele nicht auf ihren Stühlen. Foto: Peter Morlok

„Die Kraft der Liebe sorgt dafür, dass du heute daheimbleibst. Beim ersten Mal macht sie dich traurig, beim zweiten Mal verrückt. Spürst du sie – die Kraft der Liebe?“, rezitiert der Moderator Jochen Stöckle die ersten Zeilen von „The Power of Love“ in der Version, die von Huey Lewis and the News für den Film „Zurück in die Zukunft“ 1985 geschrieben wurde. Und schon bei den ersten Gitarrenriffs, dem ersten Schlagzeug-Stakkato und dem ersten gesungenen Ton von Dominik Steegmüller, der dabei wie ein Derwisch über die Bühne flog, ist das Publikum da. Es klatscht im Rhythmus und singt zum Teil auch textsicher mit.

Rock und Lyrik

Extrem rockig geht’s mit John Bon Jovis Erkenntnis „You Give Love a Bad Name“ weiter. „Ich liege in den Ketten der Liebe. Ich weiß, da komm ich nicht mehr raus. Mein Herz – ein glatter Durchschuss“, so eine der Textpassagen, die wenig später die mexikanischstämmige Sängerin Britta Medeiros mit ihrer grandiosen Stimme und ihrem überschäumenden Temperament auf die Bühne zaubert.

Ein bisschen Spaß muss sein bei Kylie Minogues „Can’t Get You out of My Head“. Foto: Peter Morlok

„Hass ist krass – Liebe aber krasser“ – Regenbogenfarben leuchten auf der Bühne, und Simone von Racknitz-Luick erzählte die berührende Geschichte, die hinter Cindy Laupers Superhit „True Colors“ steckt.

Ein Song von Prince, der schon beim letzten Gig mit „Purple Rain“ vertreten war, darf auch dieses Jahr nicht fehlen. Der Text zu „Kiss“ handelt von gestandenen Frauen, und kaum gesagt, verwandelte sich Dominik Steegmüller, zumindest stimmlich, in Prince. Sensationell, wie wandelbar seine Stimme ist.

Lennons große Hymnen

Mit John Lennons großen Hymnen „Imagine“ und „Give Peace a Chance“ geht’s in die Pause, um von dort mit einer der größten Liebeserklärungen an die Musik, mit John Miles „Music“, zurückzukehren. Mit der komplex arrangierten Ballade gelang John Miles 1976 einer der größten Hits der Rockmusikgeschichte, und der kurze und einfache Text drückt die niemals endende Liebe zur Musik aus. „Wahnsinn“, so der Kommentar eines begeisterten Zuhörers. Großes Kino auch die Adaption der Lyrik der Oasis-Brüder Gallagher, die mit „Wonderwall“ ihren größten Erfolg landeten.

Träumen, Erinnerungsfotos machen oder sich mitreißen lassen: Die Musik in der Rundhalle lud dazu ein. Foto: Peter Morlok

Das folgende Intro zu Jefferson Airplanes „Somebody to Love“ mit seinen martialischen Gitarrensolos, die von Klaus-Peter Schöpfer und Patrick Schwefel mit voller Inbrunst zelebriert werden, lässt kaum jemanden auf seinem Platz sitzen. Die Veranstalter, die in der ersten Reihe sitzen, haben vielleicht Angst um die Bausubstanz der Halle, als viele der Besucher aufstehen und schwofen.

Welthits wie „I Was Made for Loving You“ von Kiss oder von Frankie Goes to Hollywood die Version von „The Power of Love“ bringen gegen Ende des Gigs die Halle fast zum Überkochen.

Am Ende der berauschenden Show: das Ensemble von „The Power of Love“. Foto: Peter Morlok

Mit David Bowies Hymne „Heroes“ verabschieden sich die Instrumentalisten, Sänger und Schauspieler um ihren musikalischen Leiter Peter Grabinger (Piano) von einem nahezu restlos begeisterten Publikum. Es war ein berührendes, verrücktes, faszinierendes und begeisterndes Musikerlebnis, das die Künstler von SWR1 auch bei ihrem zweiten Auftritt in Horb ihren Zuhörern schenkten.