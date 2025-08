Die SWR 1-Produktion „Pop und Poesie“ sorgte beim Calwer Klostersommer für ein volles Haus. Die Menschen waren am Ende regelrecht elektrisiert von dem, was sie hörten und sahen.

Das Thema, das von neun Darstellern mit großer Leidenschaft in Szene gesetzt wurde, hatte es in sich: die Macht der Liebe. Die Sänger, Musiker und Schauspieler entführten die Zuschauer in diese faszinierende Welt.

„Pop und Poesie“ begann vor 17 Jahren vor 50 Zuschauern

Nach dem gewaltigen Intro „The Power of Love“ von Huey Lewis zeigte sich Moderator Jochen Stöckle stolz auf die Erfolgsgeschichte der Serie „Pop und Poesie“, die vor 17 Jahren vor 50 Zuschauern begann. Im Laufe des Abends wurde deutlich, dass in dem Thema Liebe ein unerschöpfliches Potenzial verborgen liegt.

Die Songs, die während der zweistündigen Show regelrecht zelebriert wurden, konnten somit nur ein kleiner Abriss zum Thema Liebe selbst sein. Denn gemeint ist nicht nur die romantische Liebe, dieser Seelenzustand zwischen zwei Menschen. Vielmehr handelten die Texte von der Liebe zum Leben, der Natur und zu Mitmenschen im Universellen.

„Wie gehen wir auf der Welt miteinander um?“

Jochen Stöckle erzählte Interna zum Entstehungsprozess dieses neuen Programms. Zeitgleich begann der Krieg in der Ukraine und später kamen die Dramen des „7. Oktober“ sowie der Zustand im Gazastreifen hinzu. Das forcierte die Frage „Wie gehen wir auf der Welt miteinander um?“

Auch zeigen der Missbrauch und somit die negativen Seiten von Social-Media-Kanälen mit seinen ungezügelten Algorithmen, „das ist alles kein Spaß mehr“, so Stöckle. „Das ist die Geschichte, warum wir das so machen.“

Ein prägnantes Beispiel, was, fern der romantischen Liebe, die Liebe auch bedeuten kann, lieferte John Lennon mit dem Song „Imagine“: „Stell Dir vor, es gibt nichts, wofür es sich lohnt zu töten und zu sterben.“ Mit Lennons „Give peace a chance – Gib dem Frieden eine Chance“ setzte die Crew den ersten Schlusspunkt vor der Pause.

Unsere Empfehlung für Sie Klostersommer in Hirsau Überwältigende Bühnenshow von Giovanni Zarrella Giovanni Zarrella vermittelt den Besuchern zwei Stunden lang Dolce-Vita-Feeling. Der Künstler zeigt seine grandiose Vielfältigkeit.

Ein bisschen Bildung gab’s gratis dazu. Der Moderator konnte nach mehrfachem Wiederholen das Kollektiv abfragen, dass die erotische Liebe „Eros“ sowie die nicht erotische, gegenseitige Liebe unter Freunden „Philia“ heißen muss.

Die Liebe zu sich selbst möge nicht mit dem Narzissmus verwechselt werden. In einem Lexikon-Sammelband wird diese Eigenschaft mit einem Foto vom amerikanischen Präsidenten beispielhaft beschrieben.

Funky, Rock und schmachtend

Selbstverständlich wurde auch die romantische Liebe besungen. Unter der musikalischen Leitung von Peter Grabinger begeisterten die ausgewählten Stücke, die vom Kölner Michael Paucker arrangiert wurden. Ob Funky (Prince mit „Kiss“), als Rock („I was made for lovin you“ von KISS) oder schmachtend („The Power of Love“ – diesmal von Frankie Goes To Hollywood) – diese Band, bestehend aus Profimusikern, Sänger und Sängerin, performten auf höchstem Niveau.

Die Übersetzungen ins Deutsche, die stets mit leichter Hintergrundmusik unterlegt waren, wurden von Stöckle sowie der bezaubernden Simone von Racknitz-Luick schauspielerisch in Szene gesetzt.

Heutzutage nicht mehr üblich, deshalb umso erfreulicher: Als das Publikum zum Schluss noch eine Zugabe hören wollte, drückte es seinen Wunsch nicht nur mit dem obligatorischen Klatschen aus. Es skandierte das Wort „Zugabe“ laut im großen Chor. Mit Erfolg. David Bowies „Heroes“ krönte den Abend.