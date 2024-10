SWR 1-Challenge: Holt Schramberg den Sieg beim „Hüte-Duell“?

1 18 Hüte zählt das SWR-1-Team bei dieser Gruppe. Foto: Niklas Ortmann

Welche Stadt zeigt mehr Hüte, Kappen und Mützen – Schramberg oder Stockach? Das ist die Preisfrage beim Hitmach-Duell, das der Radiosender SWR 1 am heutigen Donnerstag veranstaltet. Noch bis 17.30 Uhr haben die Schramberg Zeit, mit möglichst vielen Kopfbedeckungen auf den hinteren Rathausplatz zu kommen.









Kurz nach 12 Uhr am Donnerstag in Schramberg: Noch ist es ruhig auf dem hinteren Rathausplatz. SWR-1-Moderator Benedict Walesch zückt sein Handy: „Ach du lieber Gott – Stockach legt vor!“, sagt er. Auf einem Foto sind 40 Mützen abgebildet – während in Schramberg erst zwei Kopfbedeckungen zu sehen sind, wenn man die Caps von dem Social-Media-Beauftragten der Stadt Achim Ringwald und Waleschs SWR-1-Kollegin mitzählt.