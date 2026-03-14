„Switch Live“-Messe: Schulen aus aller Welt werben in Lörrach für Auslandsaufenthalte

Christine Lehr organisiert erneut die Austauschmesse „Switch Live“ am Hans-Thoma-Gymnasium. Dort treffen Schüler direkt auf Vertreter von Schulen aus Australien oder Kanada.
Christine Lehr ist mitten in der finalen Planungsphase und damit im Stress. Am kommenden Donnerstag soll die „Switch Live“ im Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach stattfinden, eine mittlerweile etablierte Messe, die Schüler für einen Monat, ein halbes oder auch ein ganzes Jahr ins Ausland vermittelt. Die Organisatorin und Geschäftsführerin von „Switch You“ weiß: So kurz vor dem Termin kann noch einiges schiefgehen.