Swingerclub in Corona-Zeiten Nackt-Event ja, Sexbetrieb nein

Sigmaringen - Am Samstag findet im Swingerclub Waldhaus in Sigmaringen ein Nackt-Event statt. Eine Teilnahme an dem sogenannten "Naked Diner" ist nur mit Voranmeldung möglich. An den Tischen gegessen wird nackt - wer aufsteht, muss allerdings einen Mundnasenschutz aufsetzen. Ganz im Sinne der Coronaverordnung.