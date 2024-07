Swift-Fans: Glitzern in der Sonne: Fans warten auf Taylor Swift

4 Für gute Plätze stehen Swift-Fans stundenlang an. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Mit ihrer rekordträchtigen Tour macht Taylor Swift aktuell Station in Europa. Fans der Musikerin haben sich sorgfältig gestylt - und harren stundenlang für gute Plätze in der Sonne aus.









Zürich - Auf ihrer Rekord-Tour macht Superstar Taylor Swift aktuell Station in Europa. Bevor sie am 17. Juli in Gelsenkirchen ihre Deutschland-Konzerte startet, tritt die 34-Jährige in Zürich auf. Dort haben sich Stunden vor dem Auftritt am heutigen Abend schon massenweise Fans in der Sonne vor dem Stadion Letzigrund versammelt.