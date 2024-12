Gute Nachrichten für Europa-Park-Fans: Die SWEG führt im Jahresplan 2025 neue Fahrten zum Freizeitpark ein. Die Zeiten gelten schon kommende Woche.

Samstags gibt es künftig auf der Buslinie 113 eine zusätzliche Fahrt von Lahr nach Rust, die die Fahrgäste pünktlich zur Öffnung zum Europa-Park bringen soll, gibt die SWEG bekannt. Ankunft an der Haltestelle Rathaus in Rust ist demnach um 8.55 Uhr.

Sonn- und feiertags gibt es morgens auf dem Abschnitt zwischen Ettenheim und Rust zwei zusätzliche Fahrten, die die Besucher zum Europa-Park bringen (Ankunft an der Haltestelle Rathaus um 8.55 und 9.55 Uhr). Sonn- und feiertags werden auf dem Abschnitt Rust bis Ettenheim außerdem abends zwei zusätzliche Fahrten zur Rückfahrt angeboten (Abfahrt um 17.18 und 18.18 Uhr), teilt das Verkehrsunternehmen mit Sitz in Lahr weiter mit.

Für den Schienen- und Omnibusverkehr tritt am Sonntag der Jahresfahrplan 2025 in Kraft. Die Fahrpläne sind online oder per App einsehbar. Zum Wechsel wurden einige Fahrtzeiten der Züge und Busse den sich wandelnden Rahmenbedingungen – zum Beispiel Nachfrageveränderungen oder Anschlüsse auf andere Verkehrsträger – angepasst, so die SWEG. Dabei handele es sich um Anpassungen im Bereich von einigen Minuten.