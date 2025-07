Das Unternehmen konnte sich in der Ausschreibung durchsetzen – und erweitert mit dem Stuttgart Airport Busterminal sein Mobilitätsportfolio.

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) hat gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Trapico am 1. Juli für mindestens fünf Jahre die operative Betriebsführung des Busbahnhofs am Stuttgarter Flughafen übernommen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die beiden Unternehmen mit Sitz in Lahr konnten sich laut der Mitteilung bei einer der Ausschreibung des Stuttgarter Flughafens durchsetzen.

Am Stuttgart Airport Busterminal (SAB) fallen vielfältige Aufgaben in der Betriebsführung an. Dazu gehört unter anderem die Vergabe von Haltezeiten und -plätzen für die Busse. Auch die Belegung der Bussteige wird geplant – sowohl im Soll als auch im Ist-Zustand. Die Abfahrtszeiten auf den digitalen Anzeigen (DFI) werden gesteuert und regelmäßig aktualisiert. Außerdem werden Einnahmen verwaltet, Gebühren überprüft und Statistiken sowie Berichte erstellt.

Bis zu 400 An- und Abfahrten täglich

„Die Übernahme der Betriebsführung unterstreicht den eingeschlagenen Weg der SWEG, sich – insbesondere über unsere Tochtergesellschaft Trapico – als umfassender Dienstleister in allen Facetten der Mobilität zu betätigen“, wird Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG Geschäftsführung, in der Mitteilung zitiert. „Wir freuen uns, das Portfolio unserer Dienstleistungen mit dieser Aufgabe zu erweitern und sichern einen zuverlässigen Betrieb zu.“

Auch bei Landesverkehrsminister Winfried Hermann komme das Engagement gut an, so das Unternehmen: „Ich bin beeindruckt, welch breite Palette an Mobilitätsdienstleistungen die SWEG mittlerweile erbringt. Es freut mich sehr, dass sich die Landesgesellschaft für den Betrieb des Busterminals erfolgreich beworben hat.“

Das Stuttgart Airport Busterminal hat 18 Bussteige, davon 14 Halteplätze für Fernbusse und vier für Linien des Nahverkehrs. An Spitzentagen finden am SAB im Fern- und Regionalbusverkehr bis zu 400 An- und Abfahrten statt.

Die Tochtergesellschaft

Die Trapico wurde im Dezember 2017 als Tochter der SWEG gegründet – unter anderem zur Planung und Umsetzung innovativer Mobilitäts- und Verkehrskonzepte. Die Trapico ist laut Mitteilung des Unternehmens auf folgenden drei Hauptgeschäftsfeldern aktiv: Planung und Umsetzung innovativer Mobilitätskonzepte, Beratung von privaten und öffentlichen Akteuren in Mobilitäts- und Verkehrsfragen sowie die Durchführung weiterer Dienstleistungen im Verkehrsgewerbe, wie der Betrieb öffentlicher Infrastrukturen.