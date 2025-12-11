SW in Waldmössingen: Personalabbau beim Maschinenbauer

Geschäftsführung und Betriebsrat der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) haben für den Hauptsitz in Waldmössingen ein Freiwilligenprogramm für bis zu 150 Beschäftigte vereinbart.
Die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) und ihr Betriebsrat haben eine gemeinsame Vereinbarung zur Anpassung der Personalsituation am Hauptsitz in Waldmössingen getroffen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Angesichts der anhaltend schwierigen Marktbedingungen im Maschinenbau werde das Unternehmen ein Freiwilligenprogramm für bis zu 150 Beschäftigte auflegen.