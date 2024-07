Eine „deutliche Senkung“ des Preises beim Erdgas kündigt die Stadtwerke VS GmbH (SVS) für den 1. Oktober an.

Zu diesem Termin verändert die SVS deutlich die Preise in allen Laufzeitverträgen. Um 2,26 Cent brutto pro Kilowattstunde wird der Arbeitspreis gesenkt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden bedeutet dies eine Ersparnis von rund 450 Euro brutto.

„Durch unsere langfristige Beschaffungsstrategie konnten wir die Preise für unsere Kunden zu Zeiten extrem gestiegener Energiepreise 2022 auf einem sehr moderaten Niveau halten. 2023 sind die Preise an den Energiemärkten wieder deutlich gefallen, dies möchten wir nun auch an unsere Kunden weitergeben und senken zum 1. Oktober 2024 in den Laufzeitverträgen die Preise um 2,26 Cent brutto je Kilowattstunde“, erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Senkung 2025 denkbar

Diese gute Nachricht kommt aber nicht alleine: „Die Preise an den Energiemärkten haben sich in den vergangenen Monaten deutlich stabilisiert, die teilweise hohen Verwerfungen an den Märkten sind uns aber immer noch in Erinnerung. Dennoch können wir allen Kundinnen und Kunden eine weitere deutliche Preissenkung im Jahr 2025 in Aussicht stellen, wenn wir keine weiteren außergewöhnlichen Krisen durchleben müssen“, so Gregor Gülpen.