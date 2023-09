LANDESLIGA – SG Empfingen – SV Seedorf 2:1 (0:1). Der SV Seedorf agierte aus einer gut organisierten Defensive. Nach den ersten drangvollen Minuten der SG Empfingen schaffte man es, die Gastgeber vom eigenen Sechszehner fernzuhalten.

Mario Grimmeißen brachte den SV Seedorf früh in Führung gegen den Tabellenführer. Foto: Jürgen Schleeh

Die Überraschung war perfekt, als der Gast mit dem ersten guten Angriff in Führung ging. Mario Grimmeißen zog von Halblinker Position ab und traf zum 1:0 (10.) des SVS ins lange Eck. Mit dem nächsten Konter scheiterte Jonas Haag an SGE-Torhüter Florian Werth, der zur Ecke klärte.

SV Seedorf macht Räume eng

Engmaschig verteidigte der SV Seedorf, so dass Panagiotis Karapidis (am Boden) von der SG Empfingen kein Durchkommen fand. Foto: Jürgen Schleeh

Zwar zeigte sich die SG Empfingen wenig beeindruckt vom Rückstand, doch trotz mehr Ballbesitz fehlte es an der Präzision. Geschickt machte der Gast die Räume eng, wurde um jeden Meter gekämpft. Was der Gastgeber im Spielaufbau zeigte, hatte wenig Souveränität eines ungeschlagenen Tabellenführers.

Spitzenreiter findet kein Durchkommen

Im Ansatz kreierten Pascal Schoch, Jonas Bucci oder auch Panagiotis Karapidis vielversprechende Aktionen, doch ein Durchkommen gab es nicht oder die Flanken waren für den Adressaten unerreichbar.

Mit vereinten Kräften vereitelten SVS-Keeper Moritz Karcher und seine Abwehr Möglichkeiten der SG Empfingen. Foto: Jürgen Schleeh

Bezeichnend für den leidenschaftlichen Einsatz der SVS-Akteure Yannik Scheck, der SG-Offensivspieler Karapidis nahezu jeden Ball abnahm. Erstmals richtig gefordert wurde SVS-Keeper Mitte der ersten Halbzeit. Im Verbund gelang es den Gästen, die Torannäherungen der SGE immer wieder zu entschärfen.

SG Empfingen erstmals in Rückstand

Alexander Eberhart, Trainer der SG Empfingen, war nicht immer zufrieden, da seine Mannschaft Konterchancen schlampig ausspielte. Foto: Jürgen Schleeh

„Das war eine ganz neue Situation, das erste Mal, dass wir zurückliegen“, so Alexander Eberhart, Trainer der SG Empfingen. Und der Coach des Spitzenreiters reagierte. Zur zweiten Halbzeit liefen vier neue Spieler mit auf. Klar war auch, dass die Gastgeber mit dem Wiederbeginn die Partie drehen wollten und das gelang nach zwei Standards.

Pascal Schoch trifft zum 1:1

Pascal Schoch war nach guter Vorarbeit von Felix Plocher auf Robin Schüssler zur Stelle und glich zum 1:1 (50.) aus. Keine drei Minuten darauf, nach einer weiteren Ecke stieg Dennis Rebmann am höchsten und versenkte die Kugel aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:1 in die Maschen.

Nach dem 1:1 durch Pascal Schoch traf nur zwei Minuten darauf Dennis Rebmann (4) per Kopf in dieser Szene zur 2:1-Führung der SG Empfingen. Foto: Jürgen Schleeh

Obwohl die SG Empfingen nun optische Vorteile hatte und immer wieder gefährliche Angriffe einleitete gelang es nicht, die Führung auszubauen. Auch weil die Abseitsfalle der Seedorfer Abwehr perfekt funktionierte. Einen hundertprozentigen Hochkaräter zur Entscheidung ließ Sven Ranic in der 76. Minute aus. So blieb es aufgrund des knappen Spielstandes spannend.

SV Seedorf drückt in der Schlussphase

In der Schlussphase der Partie machte der SV Seedorf enormen Druck, konnte die Abwehr der SG Empfingen aber nicht überwinden. Foto: Jürgen Schleeh

In den letzten Minuten riskierte der SV Seedorf mehr und startete mutige Angriffe. Selbst Pascal Schoch half bei Standards der Gäste in der SGE-Abwehr mit aus. Tom Ritzel, Jonas Haag und Darius Gutekunst hatten den möglichen Ausgleich für den SV Seedorf auf dem Fuß. Selbst als SVS-Keeper Moritz Karcher in der letzten Minute der Nachspielzeit mit nach vorn ging, die SG Empfingen den Ball abfing, wurde der im Versuch eines Konters schnell wieder verloren.

Erdem Sonay von der SG Empfingen musste nach einer Verletzung am rechten Oberschenkel vom Platz getragen werden. Foto: Jürgen Schleeh

TRAINERSTIMMEN

Alexander Eberhart (SG Empfingen): „Die ersten fünf Minuten waren gut, aber nach der Führung war Seedorf giftiger im Spiel. Wir haben zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber Seedorf hat die Räume gut zugemacht, diszipliniert gespielt. Mit dem Umschaltspiel und Konterchancen waren sie gefährlicher als wir. Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit waren wir wieder griffiger. Die Einwechslungen haben sich ausbezahlt. Danach haben wir unsere Konter schlampig zu Ende gespielt, hätten sonst mehr Torchancen gehabt. Seedorf hat in der zweiten Halbzeit keine glasklaren Chancen gehabt, aber es war immer gefährlich. Man kann sagen, es war ein dreckiger Arbeitssieg.“

Die SG Empfingen im Vorwärtsgang, wurde aber immer wieder vom SV Seedorf ausgebremst. Foto: Jürgen Schleeh

Marc Agyemang (SV Seedorf): „Ich muss ein Riesenkompliment an meine Mannschaft machen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Das war die beste erste Halbzeit, auch die zweite Halbzeit war absolut in Ordnung. Die Spieler haben alles reingehauen, die Einstellung und Leistungsbereitschaft war super. Ich gehe hier absolut erhobenen Hauptes vom Platz. Es war jetzt nicht so, dass uns Empfingen auseinander genommen hat. Die Gegentore sind nach Standards entstanden. Auch in der ersten Halbzeit hatte Empfingen kaum Chancen. Wir waren Zielstrebig, gab vielleicht ein oder zwei Situationen, wo wir klarer sein müssen, um ein Tor nachlegen zu können. Wir haben bis in die 97. Minute alles probiert, nach vorne geworfen. Es tut weh, so zu verlieren, aber die Leistung war O.k., wir haben es sehr gut gemacht und gegen eine tiefstehende Mannschaft ist es dann auch schwer zu spielen.

Jonas Haag vom SV Seedorf strauchelt nach einem aussichtsreichen Angriff an Florian Werth, Torhüter der SG Empfingen. Foto: Jürgen Schleeh

STATISTIK

SG Empfingen: Florian Werth – Dennis Rebmann, Danny Schmid (46. Sergen Erdem), Pascal Schoch, Panagiotis Karapidis, Timo Theurer, Jonas Bucci (46. Sven Ramic), Tobias Kaufeld (46. Robin Schüssler), Erdem Sonay (64. Noah Scheurenbrand), Moritz Zug (46. Felix Plocher), Nico Rebmann.

Pascal Schoch (rechts) von der SG Empfingen wird hier von Dennis Rothkranz vom SV Seedorf verfolgt. Doch der Top-Torjäger ist nie ganz auszuschalten. Foto: Jürgen Schleeh

SV Seedorf: Moritz Karcher – Marco Lenz, Yannik Scheck, Marvin Roth, Linus Haag, Frieder Mauch, Mario Grimmeißen, Dennis Rothkranz (74. Darius Gutekunst), Joshua Broghammer (84. Tim Hauger), Tom Ritzel, Jonas Haag.

Panagiotis Karapidis von der SG Empfingen kommt gegen Moritz Karcher, Torhüter des SV Seedorf, zu spät. Foto: Jürgen Schleeh

Tore: 0:1 (10.) Mario Grimmeißen, 1:1 (50.) Pascal Schoch, 2:1 (53.) Dennis Rebmann.

Schiedsrichter: Sven Arnold (Esslingen).

Gelbe Karten: 2/3.

Zuschauer: 150.