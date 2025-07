Bereits in einer Woche gegen den Oberligisten SSV Reutlingen?

Auf den SV Zimmern könnte ein „dicker Fisch" warten. Foto: Bernd Müller Weil in der Oberliga schon am 1. August der Ball wieder rollt, wird Zimmerns Pokalspiel unter Umständen verlegt.







Landesligist SV Zimmern hat in der ersten Runde des WFV-Pokal ein Freilos. „Leider haben wir dadurch am Wochenende 25. bis 27. Juli kein Pflichtspiel“, so Trainer Marc Genter.