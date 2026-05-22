SV Wittendorf: Vom Justizvollzug auf den Sportplatz – Warum Bradtke Wittendorf wählte

Markus Bradtke verlässt den SV Gündringen und übernimmt Wittendorf. Der 53-Jährige wird Cheftrainer. An seiner Seite steht Lucas Finkbeiner. Der Rückkehrer wird Spielertrainer.

Im Winter war Markus Bradtke als Trainer zu seinem Ex-Verein SV Gündringen zurückgekehrt, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga auch in der Kreisliga A um den Klassenerhalt bangen musste und nach wie vor muss. Damals war eigentlich klar, dass er nur bis zum Sommer bleiben würde, allerdings hatte der Baisinger sich zuletzt überlegt, doch zu verlängern. „Aber zu dem Zeitpunkt war die Personallage schwierig. Das hat sich zuletzt verändert, aber irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen“, erklärt der 53-Jährige.

Die Entscheidung fiel dann gegen den SV Gündringen und für den SV Wittendorf. Die Wittendorfer waren vor der Saison aus der Landesliga abgestiegen und spielen aktuell in der Bezirksliga sogar noch um den Aufstiegsrelegationsplatz.

Überzeugt haben Bradtke hier mehrere Punkte. Zum einen die fußballerische Leistung und zum anderen aber auch der Einsatz des Teams. „Der ist überragend. Sowas liebe ich. Ich habe gegen Gechingen zugeschaut. Sie sind ein eingeschworener Haufen“, sagt der erfahrene Trainer, der über sich selbst sagt: „Ich bin ein Verrückter. Ich werde dort alles geben, nur selber kicken kann ich nicht mehr.“

Erstmal kompensieren

Dass sich bei den Wittendorfern aber durch den Abgang von Spielertrainer Marco Sumser und Radion Eckert personell ebenfalls etwas ändern wird, weiß Bradtke ganz genau. „Das sind keine Schlechten. Das müssen wir erstmal kompensieren.“ Er hofft, dass noch der ein oder andere Spieler dazugewonnen werden kann. „Da sind wir dran.“

Wieder zurückkehren wird hier auf jeden Fall Lucas Finkbeiner, der aktuell noch bei der SpVgg Freudenstadt spielt. Der Keeper wird Spielertrainer. „Das hat zwischen uns gut gepasst. Einen Torhüter als Spielertrainer hatte ich auch noch nie, aber ich finde die Idee gut, weil er eine gute Übersicht auf das Spiel hat.“

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga Staffel 3 Gündringen braucht Siege und Schützenhilfe im Abstiegskampf Für den SV Gündringen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, während der TSV Haiterbach mit einem Auswärtssieg dem Relegationsplatz einen großen Schritt näher gekommen ist.

Bradtke selbst blickt auf etliche Jahre als Trainer zurück. „Ich habe noch nicht genug. Ich gehöre auf den Sportplatz“, sagt der Baisinger, der seit 30 Jahren im Justizvollzug arbeitet. „Das hat mir auch im Trainerjob geholfen, wenn man mit vielen verschiedenen Charakteren zu tun hat.“

Nun will sich der 53-Jährige im Saisonfinale mit Gündringen komplett auf das Ziel Klassenerhalt fokussieren. „Ich werde alles dafür tun. Wir wollen alle drei Spiele gewinnen. Dann erst mache ich mir über Wittendorf Gedanken.“