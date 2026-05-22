SV Wittendorf: Vom Justizvollzug auf den Sportplatz – Warum Bradtke Wittendorf wählte

Markus Bradtke verlässt den SV Gündringen und übernimmt Wittendorf. Der 53-Jährige wird Cheftrainer. An seiner Seite steht Lucas Finkbeiner. Der Rückkehrer wird Spielertrainer.
Im Winter war Markus Bradtke als Trainer zu seinem Ex-Verein SV Gündringen zurückgekehrt, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga auch in der Kreisliga A um den Klassenerhalt bangen musste und nach wie vor muss. Damals war eigentlich klar, dass er nur bis zum Sommer bleiben würde, allerdings hatte der Baisinger sich zuletzt überlegt, doch zu verlängern. „Aber zu dem Zeitpunkt war die Personallage schwierig. Das hat sich zuletzt verändert, aber irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen“, erklärt der 53-Jährige.