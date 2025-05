1 Für den SV Wittendorf geht es in Straßberg weiter um den Klassenerhalt. Foto: Andreas Wagner In Straßberg wird es für den SV Wittendorf zu einem weiteren Endspiel in der Landesliga kommen. Beim Tabellennachbarn soll die Negativserie enden.







TSV Straßberg – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Dem SV Wittendorf und seinen Fußballern steht mit der Auswärtspartie beim Tabellennachbarn das nächste Schlüsselspiel in Sachen Abstiegskampf ins Haus. Sollten die Wittendorfer auch in Straßberg ihre Negativserie in diesem Jahr nicht beenden können, rückt der Abstieg immer näher.