SV Winzeln gibt bekannt: Michael Eberhart folgt im Sommer auf Tobias Bea und Tobias Heizmann

Der SV Winzeln hat einen Nachfolger für seine scheidenden Spielertrainer Tobias Bea und Tobias Heizmann gefunden. Michael Eberhart konnte in den Gesprächen überzeugen und übernimmt.
Mit einem aufregenden 3:3-Unentschieden beim TSV Straßberg startete der SV Winzeln am Sonntag in die Restrunde der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Parallel liefen und laufen naturgemäß schon die Planungen für die neue Saison. Aufgrund des angekündigten Abschieds von Tobias Bea und Tobias Heizmann gab es Handlungsbedarf auf der Trainerposition der 1. Mannschaft.