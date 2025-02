SV Vollmaringen: Ist die Fasnet ein sportlicher Nachteil?

1 Der SV Vollmaringen (in Rot) trifft in der neuen Kreisliga A Ost fast nur auf neue Gegner – wie die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein. Foto: Fritsch

Für den SV Vollmaringen ist die WFV-Reform und die damit verbundene Neueinteilung der Ligen besonders radikal, denn er trifft in der Kreisliga A nun fast ausschließlich auf neue Gegner – und damit auch auf eine andere Kultur während der fünften Jahreszeit.









Seit 2015 konnte sich der SV Vollmaringen in der alten Fußball-Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald halten. Vergangene Saison erwischte es ihn dann – und der Abstieg erfolgte in einem historischen Moment. Denn im Sommer wurde die WFV-Reform vollzogen, der Bezirk Böblingen/Calw aufgelöst und die Calwer Hälfte dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald angeschlossen. In der neuen Kreisliga A Ost trifft der SV Vollmaringen nun mit nur einer Ausnahme ausschließlich auf Mannschaften des früheren Nachbarbezirks. Eine doppelte Umstellung.