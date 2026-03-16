SV Vollmaringen feiert Jubiläen: Von den „Kartoffelkäfern“ bis zur Kellergymnastik

Bei der Vorstellung der einzelne Abteilungen am Jubiläumsabend des SV Vollmaringen kam Spartenleiter Daniel Alber mit einem historischen Fußball und genagelten Kickschuhen auf die Bühne, und seine vier Mitstreiter präsentierten Trikots der vergangenen 50 Jahre. Wie Alber mit Blick auf die anfangs schwarz-gelben Trikots in Erinnerung rief, wurden die Vollmaringer Kicker einst als „Kartoffelkäfer“ bezeichnet.

Als „Kellergymnastik“ im Untergeschoss des Sportheim waren die Breitensportler 1976 gestartet, wussten Sabine Klevenz und Ellen Müssigmann zu berichten. 1979 folgte die offiziellen Gründung der Breitensportabteilung, die seit dem Hallenbau 1983 vielfältige sportliche Angebote macht.

Skiausfahrten mit Legendenstatus

Die Skimode der vergangenen 47 Jahre seit Gründung der Wintersportabteilung wurde anschließend von Ira Schübel präsentiert. Meilensteine waren und sind die Skikurse oder die Vereinsmeisterschaften, wobei Ira Schübel betonte: „Die Ausfahrt war oft so legendär wie das Skifahren“.

Dass der SV Vollmaringen mehr als nur Sport ist, machten Nicole Graf und Edeltraud Chrtist für das Trillerberg-Theater deutlich. Bereits seit 1985 sorgen die Laienspieler des Sportvereins für beste Unterhaltung und stehen im April mit ihrer 38. Aufführung auf der Bühne. „Wir sind eine tolle Truppe“, betonte Regisseurin Nicole Graf.

Inklusion ist in der Satzung verankert

Quasi als „vierte Abteilung“ bezeichnete der Ehrenvorsitzende Jürgen Kistern die Inklusion – die 2024 ausdrücklich als Vereinszweck in die Satzung aufgenommen wurde. In seiner Rückschau erinnerte er daran, dass es bereits seit 40 Jahren das gemeinsame Spielfest mit der Lebenshilfe Oberes Nagoldtal gebe, das mittlerweile im Wechsel mit den beliebten Fußballturnier für Mannschaften mit Spielern mit Handicap in Vollmaringen veranstaltet wird.

Das umfangreichste Inklusionsprojekt wurde vor zwei Jahren mit der Einweihung eines inklusiven Spielplatzes abgeschlossen, für das der Sportverein nicht nur 285.000 Euro investiert, sondern ebenfalls 4300 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet hatte.