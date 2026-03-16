SV Vollmaringen feiert Jubiläen: Von den „Kartoffelkäfern“ bis zur Kellergymnastik

Fußball, Gymnastik, Wintersport, Theatergruppe, Inklusion – der SV Vollmaringen hat ein breitgefächertes Angebot.
Bei der Vorstellung der einzelne Abteilungen am Jubiläumsabend des SV Vollmaringen kam Spartenleiter Daniel Alber mit einem historischen Fußball und genagelten Kickschuhen auf die Bühne, und seine vier Mitstreiter präsentierten Trikots der vergangenen 50 Jahre. Wie Alber mit Blick auf die anfangs schwarz-gelben Trikots in Erinnerung rief, wurden die Vollmaringer Kicker einst als „Kartoffelkäfer“ bezeichnet.