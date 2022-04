4 Enttäuschung beim SV Zimmern II, trotz guter Leistung musste man sich im Kellerduell geschlagen geben. Foto: Schleeh

Was sich angedeutet hatte, ist nun eingetroffen: der SV Villingendorf hat Rang zwei eingebüßt. Durch die unerwartet klare 0:3-Heimpleite gegen die FSV Schwenningen musste man den SV Bubsheim vorbeiziehen lassen, der mit 2:0 gegen den FV 08 Rottweil gewann.















Kein Aufbäumen im Kampf um den Klassenerhalt gab es von der SG Schramberg/Sulgen, die sich auch im Heimspiel gegen den SV Renquishausen eine Packung beim 0:5 einfing. Trotz guter Leistung konnte der SV Zimmern II nicht gegen den SV Gosheim gewinnen. Seine Führung ausgebaut hat Spitzenreiter SG Deißlingen/Lauffen, auch wenn der Heimsieg gegen den SC Wellendingen mit 1:0 knapp ausfiel.

FV Kickers Lauterbach – SpVgg Bochingen 1:3 (0:2)

Die SpVgg Bochingen hat sich dank eines Doppelschlags und eines Traumtors in Lauterbach durchgesetzt. Die Kickers hatten drei Abschlussgelegenheiten in den ersten 20 Minuten, zu Treffern kam es aber auf der Gegenseite: Stefan Egeler eröffnete die Torfolge nach einem Einwurf aus kurzer Distanz (22.), ehe Heiko Kanz im Anschluss an einen Eckstoß im Nachsetzen erhöhte (25.). Für die Vorentscheidung sorgte Ugur Akbaba sehenswert, als er den Ball nach einem Freistoß mit der Brust kontrollierte und per Fallrückzieher einnetzte (77.). Der eingewechselte FV-Spielertrainer Christoph Müller bereitete noch den abgefälschten Abschluss zum 1:3 von Yannick Broghammer vor (81.).

Tore: 0:1 (22.) Stefan Egeler, 0:2 (25.) Heiko Kanz, 0:3 (77.) Ugur Akbaba, 1:3 (81.) Yannick Broghammer. Schiedsrichter: k.A.; Zuschauer: 100.

SV Bubsheim – SV Winzeln 2:1 (1:1)

Die Heuberger haben sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken lassen und sind erstmals in dieser Runde auf Relegationsrang zwei vorgerückt. In den ersten 25 Minuten fanden die Gastgeber nicht gut in die Partie. Das 0:1, das Simon Gaus vom Punkt aus herstellte (9.), glich Innenverteidiger Otto Waal noch vor der Pause aus, als er sich nach einem SVB-Ballgewinn in den Angriff einschaltete und zum 1:1 einköpfte (40.). Bubsheim agierte ruhig und kontrolliert und kam letztlich zum knappen, aber verdienten Sieg: Nach einer Balleroberung setzte Spielertrainer Paul Ratke Patrick Schneider in Szene, der mit links zur Führung abschloss (68.). Kurz vor dem Ende vergab der SVB eine Großchance auf die Entscheidung, was sich nicht mehr rächte.

Tore: 0:1 (9./FE) Simon Gaus, 1:1 (40.) Otto Waal, 2:1 (68.) Patrick Schneider. Schiedsrichter: Rainer Scheel; Zuschauer: 70.

SG Deißlingen/Lauffen – SC Wellendingen 1:0 (1:0)

Der Tabellenführer hat daheim eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und mit einer starken ersten Halbzeit überzeugt. Deißlingen/Lauffen versäumte es aber, mit einem deutlicheren Vorsprung in die zweite Spielhälfte zu gehen. Wellendingen agierte nach dem Seitenwechsel trotz des Rückstands defensiv. Die Gastgeber hatten weiterhin Chancen, passten sich aber dem Niveau zu sehr an. Es blieb letztlich bis zum Schluss beim Treffer von Robin Schumpp, der die SG mit einem Freistoß aus knapp 20 Metern in Führung gebracht hatte (22.) und sich ein weiteres Mal als Siegtorschütze herauskristallisierte.

Tor: 1:0 (22./direkter Freistoß) Robin Schumpp. Schiedsrichter: k.A.; Zuschauer: 100.

SG Schramberg/Sulgen – SV Renquishausen 0:5 (0:2)

Der SV Renquishausen ist im Duell der abstiegsbedrohten Teams zu einem verdienten Sieg gekommen, bei dem er von einer doppelten Überzahl profitiert hatte. Nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde legte der SVR ein 2:0 vor und hatte keine großen Probleme, den Erfolg nach der Pause abzusichern. Schramberg/Sulgen schaffte es nicht, entscheidend Druck zu erzeugen und geriet bereits kurz vor dem Seitenwechsel in Unterzahl. Der Unparteiische überzeugte. Für die Gäste war es der zweite Saisonsieg: Den bislang einzigen erreichten die Heuberger im Hinspiel dieser Begegnung im August 2021 (9:2).

Tore: 0:1 (29.) Hannes Bantle, 0:2 (44.) Marius Butz, 0:3 (63.) Tino Butz, 0:4 (76.) Daniel Stehle, 0:5 (89.) Jonas Rack. Platzverweise: Rote Karte gegen Dario Aiello (SG, Notbremse/45.+1) und Gelb-Rote Karte gegen Kevin Haxha (SG, wiederholtes Foulspiel/72.). Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner (SRG Calw); Zuschauer: 100.

SV Gosheim – SV Zimmern II 3:2 (1:0)

In einem furiosen Kellerduell haben die Gäste in doppelter Unterzahl zweimal ausgeglichen – und gingen am Ende trotz kämpferischer Leistung leer aus. Gosheim war in Durchgang eins gegen vor der Pause schwache Gäste mit 1:0 in Führung gegangen (12.), machte im Laufe des zweiten Durchgangs gegen neun Zimmerner aber reihenweise Fehler. Die SVZ-Unterzahl war nicht anzumerken. Daraus resultierte spät ein 2:2-Zwischenstand (88.). Einen Heimsieg erreichte Gosheim aber trotz des Leistungseinbruchs, weil ein Freistoß von SVG-Kapitän Dominik Klemm bedingt durch einen Torwartfehler hinter der Linie landete (90.+4).

Tore: 1:0 (12.) Yannick Schurr, 1:1 (73.) Nicolo Ippolito, 2:1 (82.) Jan Seemann, 2:2 (88.) Gabriel Pavic, 3:2 (90.+4) Dominik Klemm. Gelb-Rote Karten: zwei gegen den SVZ II (jeweils nach Foulspiel/38., 72.). Schiedsrichter: Felix Rauch (SRG Tübingen); Zuschauer: 90.

SV Villingendorf – FSV Schwenningen 0:3 (0:1)

Die Schwenninger sind auf vier Punkte an den SVV herangerückt, der Rang zwei abgeben musste. „Das war eine hochverdiente Niederlage, weil die FSV heute kämpferisch und vom Einsatz her die deutlich bessere Mannschaft war“, sagte Sebastian Müller, Sportlicher Leiter Villingendorfs. Für die Gastgeber hatte Vincent Krüger anfangs die beste Chance, als er am Pfosten scheiterte (20.). Ali Sari traf nach einer Einzelleistung für die FSV (24.), die vor der Pause hätte nachlegen können. Nach einem individuellen Fehler wurde das 0:2 von Ionel-Marius Calin zur spielentscheidenden Szene (50.). Der SVV stellte auf Dreierkette um, sah sich nach einem Ballverlust aber noch dem Tor von Ömer Bulut ausgesetzt (80.), der fast von der Mittellinie aus erfolgreich war.

Tore: 0:1 (24.) Ali Sari, 0:2 (50.) Ionel-Marius Calin, 0:3 (80.) Ömer Bulut. Schiedsrichter: k.A.; Zuschauer: 150.

SG Böhringen/Dietingen – SG Bösingen/Beffendorf 1:2 (0:1)

In einem Spiel auf schwachem Niveau sind beide Seiten dezimiert angetreten, die SG Böhringen/Dietingen sogar mit ihrem letzten Aufgebot. Einen Eckball brachte David Kopf zur Gästeführung im Netz unter (6.). Anschließend agierten die Gastgeber überlegener, ohne jedoch gefährlich zu werden. Einige Standards blieben ungenutzt. Julian Schneider verwertete einen Abwehrfehler zum 1:1, als er Patrick Knöpfle im Gästetor keine Chance ließ (53.). Die Partie blieb fehlerbehaftet, ausgeglichen und ohne gefährliche Situationen. Als Böhringen/Dietingen einen Freistoß nicht entscheidend geklärt bekam, staubte Dominik Maier nicht ganz unhaltbar zum glücklichen Sieg im SG-Duell ab (88.).

Tore: 0:1 (6.) David Kopf, 1:1 (53.) Julian Schneider, 1:2 (88.) Dominik Maier. Schiedsrichter: Reinhard Huber (Bezirk Offenburg); Zuschauer: 100.