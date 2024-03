1 Der Sportliche Leiter Leonardo Celestino (links) und Massimo Guaglione bilden beim SV Überauchen das neue Trainerduo. Foto: SV Überauchen

SV-Vorstand zieht nach dem Eklat in Grüningen erste Konsequenzen. Massimo Guaglianone ist neuer Coach.









Link kopiert



Nach dem Spielabbruch in der Partie zwischen dem FC Grüningen und dem SV Überauchen (Kreisliga B1) am vergangenen Sonntag hat der Vorstand des SV Überauchen seinen Trainer Ionut Matei entlassen. Matei hatte den Schiedsrichter verbal nach der zweiten Ampelkarte für sein Team in der 87.Minute angegriffen. Der Unparteiische sah sich bedroht und brach das Spiel beim Stand von 2:2 ab.