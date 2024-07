Und auch in diesem Jahr ist die Vorstandschaft des Tumlinger Sportverein zufrieden.

„Die Jugendturniere am Samstag und Sonntag waren gut besucht und an den Jedermann-Turnieren wie am Waldachtal-Cup, sowie am „FiWe-Cup“ der Mitarbeiter der Firma Fischer, nahmen in diesem Jahr mehr Mannschaften teil als in den vergangenen Jahren“, so Vorstand Sport Marco Schmelze. Von Mittwoch bis Sonntag hatten die Besucher die Möglichkeit Sport zu genießen. Begonnen mit dem Hobby-Tennisturnier am Mittwochabend bis zu diversen Fußballturnieren. Gelegen kam auch der Viertelfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft den man am Samstagabend auf dem Sportgelände verfolgen konnte.

Wie im vergangenen Jahr gab es an den fünf Tagen eine Tombola für den guten Zweck. Dabei konnten durch Spenden vom VfB Stuttgart und Toni Tomic (Sky Reporter) signierte Fußballtrikots verlost werden. Dabei wurden 830 Euro für den Verein Luftikus gesammelt. Das Kinderhaus Luftikus in Baiersbronn widmet sich der intensivpflegerischen Betreuung und pädagogischer Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Beatmung oder Tracheotomie. „Es freut uns das wir einen kleinen Teil zu solch einem überaus wichtigen Projekt leisten konnten, schon im vergangenen Jahr konnten wir in Kooperation mit Viva con Agua auf die weltweite Wasserknappheit aufmerksam machen und in diesem Jahr mit einem weiteren wichtigen Projekt anschließen“, so Schmelzle. Die Vorstandschaft des SV Tumlingen-Hörschweiler zeigt sich begeistert von der Tombola und deren Erlös. Auch bei den nächsten Jahren will man die Tumlinger Sportwoche als Bühne für soziale Projekte nutzen.

Ein Tombolapreis übergeben vom Vorstand Verwaltung Patrick Kuhn. Foto: SV Tumlingen-Hörschweiler

Neben dem Fußball war auch gastronomisch einiges geboten. Über die Veranstaltungstage gab es die Sportfest-Klassiker wie Rote Wurst und Pommes, aber auch selbst gemachte Pizza, Maultaschenburger und Schnitzel. Auch an Getränken wurden Freitag und Samstag reichlich Cocktails, Bier und antialkoholische Getränke angeboten. Dieses Angebot ist mit reichlich Aufwand verbunden.

Das Vorstandsteam zieht eine positive Bilanz

So auch Vorstand Wirtschaft Luis Johannsen: „Ohne unsere ganzen fleißigen ehrenamtlichen Helfer hätte unsere Sportwoche keine Zukunft, jedes Jahr aufs Neue sind alle zur Stelle, wenn sie gebraucht werden.“ Außerdem gibt es auch viel Unterstützung finanzieller Natur. „Ohne unsere Sponsoren könnten wir das alles nicht auf die Beine stellen, ihnen gilt der Dank ebenso wie allen Helfern“, so Marco Schmelzle. Somit kann die Vorstandschaft des SV Tumlingen-Hörschweiler auf eine erfolgreiche Tumlinger Sportwoche 2024 zurückblicken.