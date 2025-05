1 Matthis Johannsen wird in der kommenden Saison beimSV Tumlingen-Hörschweiler als spielender Co-Trainer fungieren. Foto: Eibner-Pressefoto

Matthis Johannsen steht mit dem SV Wittendorf vor dem Abstieg. Zur neuen Saison kehrt er als Co-Spielertrainer zu seinem Heimatverein SV Tumlingen-Hörschweiler zurück – ein Schritt mit Herz.









Link kopiert



Matthis Johannsen steckt mit dem SV Wittendorf in einer heiklen Situation. Der SVW liegt aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga, nur noch der Relegationsplatz ist in Reichweite.