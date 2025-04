Fußball Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Nusplinger Rechenspiele und Grosselfinger Reaktion

In Staffel 2 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern steht die SGM Deißlingen/Lauffen unmittelbar vor der Meisterschaft. In Sachen Klassenerhalt herrscht dagegen in beiden Staffeln weiter Spannung.