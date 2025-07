Früh startete der SV Seedorf in die Vorbereitung zur Saison 2025/26. Trainer Emanuele Ingrao erwartet eine ganz schwere Spielzeit, in der alles möglich ist.

Doch mit Hinblick auf die neue Spielzeit sieht es Emanuele Ingrao als erforderlich, seine Mannschaft entsprechend früh vorzubereiten, auf das was da kommt. „Das wird eine brutale Runde“, so der Coach des SV Seedorf, beim Blick auf die Zusammensetzung der Landesliga 3.

Starke Liga

„Mit 17 Mannschaften ist das eine attraktive und vor allem starke Liga“, fügt Ingrao an und zählt auf: VfL Nagold, SG Empfingen, VfB Bösingen, SV Zimmern sowie der SV Nehren, die zu den etablierten Mannschaften gehören. Auch vom BSV 07 Schwenningen und SC 04 Tuttlingen erwartet der SVS-Trainer einiges. Dazu die Absteiger aus der Verbandsliga, TSG Balingen II, VfL Pfullingen und die TSG Tübingen. Mit dem VfL Mühlheim und der SpVgg Freudenstadt sieht Ingrao starke Aufsteiger aus den Bezirksligen. Die Landesliga 3 wird alles andere als ein Wunschkonzert.

Alles ist möglich

„Das wird ein offener Kampf, da kann alles möglich sein. Die Landesliga 3 ist stärker als in der Vorsaison“ erwartet Ingrao, dass es enorm schwer werde, seine Vorgaben zu erreichen. „Unser primäres Ziel ist, nicht abzusteigen“, betont der SVS-Trainer. „Dazu brauchen wir einen ordentlichen Start in die neue Saison, hoffen, frei zu bleiben von Verletzungen. Doch unser Auftaktprogramm hat keine einfachen Spiele. Das wird ein brutaler Start“, meint Emanuele Ingrao mit Blick auf die noch nicht endgültige Terminliste. Könnte es da bei der Terminabsprache noch zu Veränderungen kommen.

Der Kader steht

Zumindest ist Ingrao erleichtert, „dass der Kader steht“, konnten einige Wunschkandidaten beim SV Seedorf verpflichtet werden. Mit Marcel Bender, der von der SpVgg Trossingen kam und dessen Wechsel schon seit langem bekannt ist, sowie Dustin Haring von der U19 aus den A-Junioren der TSG Balingen, „haben wir uns mit zwei wirklich guten Keepern verstärkt.“ Der bisherige Stammtorhüter Moritz Karcher wird aufgrund eines Mittelfußbruchs noch lange Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Routiniers und Youngsters

Die sich zwischenzeitlich zu Routiniers entwickelten Akteure um Yannick Scheck, Timmy Haag, Mario Grimmeißen, Jonas Haag, Harry Föll oder Marvin Roth und Harut Arutunjan sowie die Youngsters Frieder Mach, Jannis Roth und Linus Haag, wurden durch die Neuzugänge Yannik Schädle, Luis Holzer, Heiko Föll sowie vier Jungs aus den A-Junioren ergänzt, die zum Teil schon Einsätze bei den Aktiven hatten und mit ihnen trainieren.

Neuzugänge

Marcel Bender (SpVgg Trossingen, TW), Dustin Haring (TSG Balingen A-Junioren, TW), Yannik Schädle (FV 08 Rottweil), Luis Holzer (SV Harthausen), Heiko Föll (Bruder von Harry Föll).

Von den A-Junioren: David Krizman, Lucas Glück, Emilio Glück, Lasse Lamprecht.

Testspiele

In der Vorbereitung sind zwei bis drei Trainingseinheiten beim SV Seedorf vorgesehen, ergänzt durch Testspiele. FC Pfullendorf (9. Juli), FC Furtwangen (13. Juli), SG Hardt/Lauterbach (16. Juli), FC Radolfzell (19. Juli), FC Grosselfingen (22. Juli). Am Wochenende 25.-27. Juli ist die erste Runde im WFV-Pokal, die zweite Runde für das erste Augustwochenende geplant. Am 9,/10. August startet die Landesliga 3 in die Punktrunde.