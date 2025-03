Seit nun mittlerweile 15 Jahren arbeiten der FC Hardt und der FV Kickers 09 Lauterbach in der Jugend zusammen. Zur kommenden Saison wird die Spielgemeinschaft auch auf die Aktivenmannschaften ausgeweitet, der entsprechende Vertrag wurde Anfang März unterzeichnet.

Einer der beiden Coaches soll auch spielen

Mittlerweile ist auch die Trainerfrage geklärt. Nach langen und intensiven Gesprächen mit Kandidaten ist die Wahl auf ein Duo gefallen, das die sportlichen Geschicke der SGM Hardt/Lauterbach führen soll: Marco Lenz als Spielertrainer und Yannick Broghammer ergänzend dazu vom Spielfeldrand. Das hat der Verein mitgeteilt.

Vom Landesligisten SV Seedorf zur neuen SG

Lenz kommt dabei vom Landesligisten SV Seedorf zur neuen Spielgemeinschaft. Der 32-Jährige gehört in der laufenden Saison zu den Dauerbrennern in Seedorf, in 18 von 19 Partien war er auf dem Feld und erzielte zwei Tore. Seine Jugend und mehrere Jahre seiner Aktivenzeit verbrachte er beim FV 08 Rottweil, 2019 wechselte er zum Landesligisten SV Seedorf.

Broghammer kennte beide Vereine gut

Sein neuer Trainerkollege Broghammer kennt beide Mannschaften der SG gut. Er hat jahrelang für die Kickers gespielt. Er coacht den aktuellen A1-Ligisten gemeinsam mit Christoph Müller und schnürt auch noch die Schuhe für die Kickers. Auch beim FC Hardt war er zwischen 2014 und 2017 aktiv. Gemeinsam mit Lenz soll er nun dafür sorgen, dass die beiden Vereine als Spielgemeinschaft erfolgreich sind.

Hoffnung auf Bezirksliga in der neuen Saison

In welcher Liga das sein wird, ist noch nicht ganz klar – das Ziel der Verantwortlichen ist aber definitiv die Bezirksliga. Dazu hat man zwei Eisen im Feuer. Der FC Hardt kämpft in der Bezirksliga Staffel 2 um den Klassenerhalt, die Kickers Lauterbach führen derzeit in der Kreisliga A1 die Tabelle an.