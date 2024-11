Drei Tage Turnen, Spaß und Gemeinschaft – unter diesem Motto verbrachten 38 Kinder und 9 Trainer vom SV Seedorf eine spannende Zeit beim Turncamp in der Seedorfer Halle.

Das zweite Turncamp der Abteilung Turnen startete am Freitagmorgen mit der Begrüßung und der Einführung des Turncamp-Tanzes, welcher immer zu Beginn und am Ende des Tages getanzt wurde.

Das Lied von Mark Forster „Sowieso“ mit dem Text „Egal was wird, es wird gut sowieso“ begleitete die Kinder an allen drei Tagen. Nachdem die Kinder voller Vorfreude ihre neue Trainingsjacken bekommen hatten, ging es auch schon los.

In verschiedenen Workshops konnten die Kinder an den Geräten neue Elemente lernen. Auch die Frühsport-Joggingrunde wurde gern angenommen und die Kinder, gemischt von Klasse 1 bis Klasse 9, joggten um 8.30 Uhr zum Lausbühl.

Dort wurde der Geräte-Parcours gemacht, bevor es dann wieder zurück in die Halle ging für das weitere Programm am Tag. Gestärkt durch gutes Mittagessen vom Gasthaus Rose und Enes Pizza ging es mittags weiter.

Workshops und Kreativzeit

Am Samstagmittag hatten einige Kinder viel Spaß im Seedorfer Schwimmbad, während die anderen weitere Workshops in der Halle machten. Auch die Kreativ-Zeit wurde gerne angenommen. Es wurden viele schöne, bunte Traumfänger und Schlüsselanhänger mit Perlen gebastelt, wobei die Kindern viel Spaß hatten.

Am Sonntag konnten die Kinder dann nochmal einzelne Elemente vertiefen und wiederholen, bevor sie sich an einem Ninja-Parcours austoben konnten. Die drei großen Mädels im Alter von 14 Jahren studierten mit Evi Holzer ihre Bodenkür für die Liga-Wettkämpfe 2025 ein.

Am Sonntagmittag kamen dann zum Abschluss die Eltern in die Halle und die Kinder zeigten voller Stolz was sie alles über dieses ereignisreiche Wochenende gelernt haben.