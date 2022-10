5 Joshua Broghammer (Mitte) sorgte für die überfällige 1:0-Führung des SV Seedorf gegen die SpVgg Trossingen. Foto: Schleeh

SV Seedorf – SpVgg Trossingen 2:0 (1:0). Zu einem souveränen Heimerfolg kam der SV Seedorf gegen die SpVgg Trossingen. Während der SVS mit einer starken Defensivleistung aufwartete, konnten die Gäste ihren Ansprüchen nicht gerecht werden.















Vor allem Offensiv blieb die SpVgg blass, konnten sich deren bislang erfolgreichsten Torschützen Kamran Yahyaijan und Emanuel Alexi kaum einmal ins Szene setzen, was wiederum für die gut arbeitende Abwehr der Gastgeber spricht. Mit viel Power starteten die Gastgeber in die Partie, kamen schon in den ersten Minuten zu Hochkarätern. In der Folge verlief die Partie ausgeglichen. Während der SVS gefährlicher vor das Gästetor kam, oft aber der entscheidende Pass unpräzise war, blieb die Torgefahr der SpVgg überschaubar. Selbst bei Standards fehlten die Ideen.

SVS zielstrebiger

Die längst verdiente Führung des SV Seedorf schien fällig, als Tobias Heizmann im Gästestrafraum von den Beinen geholt wurde und Mario Grimmeißen zum Elfmeter antrat. Doch der setzte die Kugel in der 42. Minute an den rechten Pfosten. Dafür lieferte der äußerst agile Dennis Rothkranz Maßarbeit bei einem langen Ball auf Joshua Broghammer, der völlig frei vor dem Tor von Marcel Bender gegen dessen Laufrichtung den Ball fast mit "Genusseffekt" zum 1:0 (44.) über die Linie beförderte.

Broghammer trifft zum 1:0

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam der Gast zu seiner besten Tormöglichkeit im gesamten Spiel. Doch SVS-Keeper Tobias Kohl parierte großartig gegen Yahyaijan zur Ecke, der frei zum Abschluss kam.

Wesentlich zielstrebiger war der SV Seedorf auch im zweiten Durchgang. Zunächst verpasste Tobias Heizmann knapp, doch nach einem Freistoß war der SVS-Spielertrainer per Kopf zur Stelle und erhöhte in der 54. Minute auf 2:0.

2:0 als Vorentscheidung

Damit schien der größte Widerstand der SpVgg gebrochen, der im Spiel nach vorn immer weniger gelang. Zumal mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Thomas Merk der SpVgg ab der 76. Minute ein Aktivposten im Mittelfeld fehlte.

Fast wie der "dritte Treffer" für die Gastgeber, als Jonas Haag, der in der 57. Minute für Heizmann aufs Feld ging, nach langer verletzungsbedingter Pause sein Comeback feierte.

Starkes Comeback von Jonas Haag

Der Torjäger des SV Seedorf sprühte geradezu vor Tatendrang, startete kurz darauf zu einem Solo über links, bediente maßgerecht Dennis Rothkranz in der Mitte, dessen Abschluss aber an die Querlatte (63.) krachte. Den Nachschuss setzte Marco Lenz knapp neben das Gehäuse.

Chancenplus für SV Seedorf

Auch dem eingewechselten Darius Gutekunst stand das Aluminium im Weg, um für den SVS zu erhöhen (75.) und in der Schlussphase verpasste Dennis Rothkranz gleich zweimal seine starke Leistung mit einem Treffer zu belohnen. Die SpVgg Trossingen wirkte spielerisch immer harmloser, holte sich dafür aber noch einige Gelbe Karten ab.

Rote Karte für SpVgg Trossingen

Unrühmlicher Höhepunkt für die Gäste, die Rote Karte (85.) für den in der 70. Minute eingewechselten Karim Akarpinar, als der an der Seitenlinie, unweit der Mittellinie, Darius Gutekunst in Kung-Fu-Manier von den Beinen holte.

TRAINERSTIMME

Tobias Bea (SV Seedorf): "Die Brust ist breiter, durch die Siege und Punkte, die wir zuletzt geholt haben. Zudem haben wir wieder mehr Alternativen auf der Bank. Es geht nicht nur um die erste Elf, sondern um alle, das haben wir der Mannschaft auch gesagt. Klar, geht es noch besser, aber wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, gegen einen Gegner, der diesmal nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen kann. Die Gefährlichkeit bei Trossingen ist sicher da, doch das konnten wir unterbinden. Somit denke ich, geht unser Sieg in Ordnung."

STATISTIK

SV Seedorf: Tobias Kohl – Marco Lenz, Tobias Bea, Marvin Roth, Yannick Scheck, Janik Gapp, Mario Grimmeisen, Timmy Haag, Tobias Heizmann, Dennis Rothkranz, Joshua Broghammer.

Tore: 1:0 (44.) Joshua Broghammer, 2:0 (54.) Tobias Heizmann.

Schiedsrichter: Patrick Brabanski; Gelbe Karten: 2/4; Rote Karte: Karim Akarpinar (85./SpVgg). Zuschauer: 150.