SV Seedorf Landesliga: Verdienter Punkt bleibt verwehrt

FC Rottenburg – SV Seedorf 3:2 (1:1). Jeweils zum ungünstigsten Zeitpunkt gegen Ende jeder Halbzeit fing man sich Gegentreffer ein und konnte nicht mehr reagieren. René Hirschka markierte alle drei Tore der Gastgeber, während Mario Grimmeißen für den SV Seedorf zweimal traf.

Viele Aufreger

Ein Spiel mit vielen Aufregern und strittigen Situationen, bei denen sich die Gäste vom Schiedsrichter benachteiligt fühlte. So vor allem der Strafstoß, der die bittere Niederlage des SV Seedorf besiegelte. Timmy Haag wurde in der 90. Minute von Oleh Stepanenko aus kurzer Distanz im Strafraum angeschossen und obwohl der SVS-Akteur den Arm angelegt hatte, entschied Schiedsrichter Tobias Grauf auf Handelfmeter. René Hirschka ließ sich diese Chance zum 3:2 des FC Rottenburg nicht nehmen.

SV Seedorf gut eingestellt

SVS-Trainer Emanuele Ingrao hatte seine Mannschaft hervorragend eingestellt, die gut in die Partie fand. Nach Foul an David Seiferling verwandelte Mario Grimmeißen den Elfmeter zum 1:0 (13.) der Gäste. Aus dem Spiel heraus fiel dem Tabellenführer wenig ein. Lediglich bei Standards war der FCR gefährlich. So viel nach einer Eckballserie in der 45. Minute der 1:1-Ausgleich durch Hirschka.

Doppelpack von Grimmeißen

Der SV Seedorf fand auch sehr gut in den zweiten Durchgang. Nach herrlichem Pass von Timmy Haag hatte Mario Grimmeißen freie Bahn über Außen und brachte den Gast erneut beim 2:1 (48.) in Front. Im Anschluss eines Freistoß gelang Hirschka per Flugkopfball das 2:2 nach einer Stunde.

Chancen zum Siegtor

In der 85. Minute verpassten David Seiferling und Harut Arutunjan den dritten Treffer des SV Seedorf und nach einem Konter von Seiferling, der schon den Torhüter ausgespielt hatte, rettete ein FCR-Verteidiger, kullerte der Ball knapp am Pfosten vorbei. Dann kam es zur ominösen Entscheidung des Unparteiischen, die die Niederlage des SV Seedorf besiegelte.

Trainerstimme

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Das ist bitter und ärgerlich, so zu verlieren. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat brutal gekämpft. Rottenburg hatte aus dem Spiel heraus nicht eine Chance, null Torschüsse. Die waren nur bei Standards gefährlich.“

Statistik

SV Seedorf: Moritz Karcher – Marco Lenz, Marvin Roth, Yannick Scheck, David Krizmann (90.+1 Jonas Haag), Mario Grimmeißen (90.+1 Laurin Huss), Harry Föll, Timmy Haag, David Benne, David Seiferling, Harut Arutunjan.

Tore: 0:1 (13./Foulelfmeter) Mario Grimmheißen, 1:1 (45.) René Hirschka, 1:2 (48.) Grimmeißen, 2:2 (61.) Hirschka, 3:2 (90./Handelfmeter) Hirschka.

Schiedsrichter: Tobias Grauf. Gelbe Karten: 0/1. Zuschauer: 150.