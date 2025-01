Die Ski- und Schneeschuhausfahrt führte die AH-Abteilung des Sportvereins Seedorf an den Oberalppass in die Schweiz.

„Winter Pur mit viel Spaß, sehr viel Schnee und Sonnenstrahlen“, so fasst die AH-Abteilung ihre dreitätige Ausfahrt zusammen.

Bei strahlendem Sonnenschein bewiesen insgesamt 26 Teilnehmer, dass sie nicht nur am Ball und beim Alternativprogramm, sondern auch auf der Skipiste, beim Schneeschuhwandern und Après-Ski sehr gut aussehen können.

Ziel der diesjährigen Ausfahrt war, dass Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis am Oberalppass in der Schweiz. Ein Großteil der Gruppe startete schon früh am Freitagmorgen, um den Skipass für die Tage voll auszunutzen und so schaffte man es gegen 10 Uhr auf den Pisten zu sein.

Da dass Skigebiet über 180 Pistenkilometer verfügt wollten die Seedorfer die Tage Gebietsweise einteilen. Am Freitag war das Ziel, den mit 2961 Metern höchsten Punkt am Gemsstock zu erreichen und dessen Pisten herunterzufahren.

Uriges Ferienhäusle

Mit der Ankunft der restlichen Teilnehmer am Freitagabend bezog die Gruppe ihre Unterkunft – das urige Ferienhäusle „La Siala“ – ehe der erste Abend mit einem zünftigen Hüttenvesper sowie geselligen Gesprächen und Gesängen verbracht wurde.

Am Samstag ging’s dann nach einem kräftigen Frühstück früh los, um eine der ersten auf den Skipisten zu sein. Diesmal im Gebiet Oberalppass.

Erstmal wurde dieses Jahr neben dem Ski- und Snowboardfahren auch Schneeschuhwandern angeboten. Bergführer Stefan hatte sich tolle Touren ausgesucht und so ging es am Samstag von Tschamut in etwa zwei Stunden Gehzeit auf den Oberalppass wo man sich zur gemeinsamen Mittagspause traf.

Nach einem tollen Ski-, Wander-, und Après-Skitag ging es wieder zurück in die Unterkunft zum Hüttenabend Teil 2, wo das Küchenteam Bernd und Achim die Gruppe mit selbst gemachter Spaghetti Bolognese und knackigem Salat verwöhnte.

Nebel und Sonne

Am Sonntag war nun das Gebiet Sedrun an der Reihe. Nach anfänglichem Nebel im Tal, gab es auf dem Berg wieder Sonne pur und die Seedorfer wurden wieder mit einem sehr schönen Skitag belohnt.

Auch die Wandergruppe kam auf ihre Kosten und stieg von Sedrun zur Cungieri-Alm auf, von der es dann querfeldein wieder zurück zum Parkplatz ging.

Auch mit dem Verkehr hatten die Teilnehmer der Skiausfahrt Glück, und so kam man am Sonntagabend erschöpft aber glücklich von den tollen Tagen gegen 19.30 Uhr wieder im schönen Seedorf an.