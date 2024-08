1 Das Siegerfoto zeigt die Damen fit.S (Smiley) und „die bedeutend besser Hälfte/SVS“. Foto: Hangst

Beim Damenelfmeterturnier am Freitag zehn Mannschaften traten in zwei Fünfergruppen gegeneinander an. Nach spannenden Spielen und Drama pur setzte sich letztlich „Die bedeutend besser Hälfte“ gegen „fit.S“ im Finale durch und konnte somit den Turniersieg verbuchen. Die Platzierungen: 1. fit.S, 2. „die bedeutend bessere Hälfte/SVS“, 3. Torminator und 4. HaHaCe.