1 Jonas Haag und der SVS haben ein schweres Heimspiel vor der Brust, wenn der SV 03 Tübingen nach Seedorf kommt. Foto: Rudolf

SV Seedorf – SV 03 Tübingen (Sonntag, 15 Uhr). Mit der starken Vorstellung im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen vor zwei Wochen bereitete der SV Seedorf seinem Anhang einen Vorgeschmack auf die nun beginnende Saison in der Landesliga 3. Die Visite des SV Tübingen wird von Gastgebern allerdings erneut einen Kraftakt erfordern.

Das Team aus Tübingen stuft SVS-Spielertrainer Tobias Heizmann "als einen spielstarke Gegner ein. Ich rechne damit, dass der SV Tübingen sich im oberen Drittel etablieren wird." Damit stimmt Heizmann den SV Seedorf schon mal darauf ein, was auf ihn zukommen wird. Der hat jedoch schon oft, gerade in schweren Partien bewiesen, dass man an die Leistungsgrenze gehen kann, auch wenn dabei die Schmerzgrenze erreicht werden muss. "Wir haben es schon oft gezeigt, dass wir ein unangenehmer für die Tübinger sind", gibt sich der SVS-Coach kämpferisch und zuversichtlich.

Nach der umfangreichen Vorbereitungsphase beim SV Seedorf waren die jüngsten Trainingseinheiten allerdings auch davon charakterisiert, dass einige noch angeschlagenen Spieler geschont werden mussten. Dennoch hofft Heizmann, dass bis zum Anpfiff am Sonntag eine optimale Aufstellung zur Verfügung steht. Dazu zählt für Tobias Heizmann Rafal Szopa, sei es gerade in der Anfangsphase der Saison wichtig, dass der polnische Offensivakteur in den nächsten Wochen dabei sein kann. Dafür haben die beruflichen Verpflichtungen von Johannes Wernz die Hoffnungen der SVS-Spielertrainer durchkreuzt, mit ihm einen für die Offensive wertvollen Akteur als Alternative einsetzen zu können.

Heinzmann nimmt Herausforderung an

Zudem muss der SV Seedorf gegen den SV Tübingen auch seine bewährte Defensivformation umstellen, da Tobias Bea, der zweite Spielertrainer der Gastgeber, derzeit noch im Urlaub ist. "Da werden wir uns noch etwas einfallen lassen", nimmt Heizmann diese Herausforderung an. Erleichtert ist er, dass mittelfristig auch Yannik Gapp wieder zur Verfügung stehen wird, nachdem er von seinem Kreuzbandriss aus der Vorsaison genesen ist und wieder trainiere.

Auch wenn gerade zum Saisonauftakt alle Mannschaften damit zurechtkommen müssen, da aufgrund der Urlaubszeit Spieler nicht zur Verfügung stehen, "wir wollen das Beste aus der Situation machen und gehen auf den Platz, um zu gewinnen", betont Tobias Heizmann – "zumal es ein Heimspiel ist."