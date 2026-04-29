SV Schopfheim: Mit der Jugend noch viel vor

Der Sportverein Schopfheim (SVS) ernennt Tessy Reda zum Ehrenmitglied.
Tessy Reda, langjähriger Vorsitzender und tatkräftiger Initiator im Verein, ist nun Ehrenmitglied des Sportvereins Schopfheim. Der SVS ernannte den 57-Jährigen bei der Jahreshauptversammlung „in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste“ um den SVS zum Ehrenmitglied. In der Hauptversammlung zog der erst im vergangenen November neu zusammengesetzte Vorstand eine Bilanz des vergangenen Halbjahres: Sportlich läuft es derzeit gut. Und speziell im Jugendbereich hat der SVS viel vor.