SV Schopfheim: Mit der Jugend noch viel vor

Tessy Reda, langjähriger Vorsitzender und tatkräftiger Initiator im Verein, ist nun Ehrenmitglied des Sportvereins Schopfheim. Der SVS ernannte den 57-Jährigen bei der Jahreshauptversammlung „in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste“ um den SVS zum Ehrenmitglied. In der Hauptversammlung zog der erst im vergangenen November neu zusammengesetzte Vorstand eine Bilanz des vergangenen Halbjahres: Sportlich läuft es derzeit gut. Und speziell im Jugendbereich hat der SVS viel vor.

Rückblick Die neue Vorstandsspitze setzt sich seit einer außerordentlichen Hauptversammlung aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden zusammen: Nicolai Kapitz verantwortet den administrativen Bereich, Sebastian Bormann den Aktivsport und Tobias Roniger die Jugendabteilung. Alle drei zogen eine aufmunternde Bilanz: Im und um das Sportheim sind erste Veränderungen sichtbar, weitere sollen folgen. Sportlich läuft es rund, die erste Mannschaft liegt im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga aussichtsreich auf dem zweiten Platz in der Kreisliga A, die zweite Mannschaft hat nach dem Aufstieg im Sommer einen Platz im Mittelfeld der Kreisliga B so gut wie sicher. Im Jugendbereich hat sich die Zusammenarbeit mit dem FV Fahrnau bewährt. Eine Besonderheit ist das Fazit, das Matthias Levante als Organisator des „Club 1912“ zog. Diese Interessensgemeinschaft generiert regelmäßig große Unterstützung für Jugend und Aktive, so zum Beispiel Spielballspenden, Trainingsbekleidung oder Fanartikel.

Ausblick

Das wichtigste Vorhaben der kommenden Jahre ist eine Neuaufstellung der Jugendarbeit. Wie Tobias Roniger ankündigte, möchte der SVS im Schulterschluss mit dem FV Fahrnau, mit dem derzeit eine Spielgemeinschaft existiert, am Aufbau eines Jugendfördervereins (JFV) arbeiten. Auch mit weiteren Vereinen aus dem nahen Umland sei man im Gespräch. „Damit wollen wir den Grundstein für die Zukunft des Fußballs im mittleren Wiesental legen“, zitiert der SVS Roniger in einer Mitteilung. Die beiden Aktivmannschaften liegen im Soll, der SV Schopfheim möchte sich allerdings intensiv um die Anwerbung neuer Unterstützer und Sponsoren bemühen, um den Zukunftsplänen rund um Aktive und Jugend auch eine gute Basis zu geben. Ein wichtiges Vorhaben ist die Reparatur des maroden Kunstrasenplatzes, die in diesen Tagen anläuft. Sie soll die Lebensdauer des Platzes verlängern und dem Verein Zeit geben, eine Generalsanierung vorzubereiten.

Nicolai Kapitz nahm zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im SVS vor.

Ehrungen

Harald Radtke und Thomas Müller nahmen die Auszeichnung für 25 Jahre Mitgliedschaft entgegen, Jörg Nägelin, Peter Natter und Rudolf Lenzer erhielten Ehrennadeln für 40-jährige Mitgliedschaft, Thomas Bahr wurde für 50 Jahre im Verein ausgezeichnet. In Abwesenheit geehrt wurden Markus Roser, Anneliese Jost, Jörg Kiefer, Carlos Ferreira da Silva, Michael Hagen, Bernd Knoll, Nico Riegert, Dennis Bühler und Moritz Rümmele für 25 Jahre, Petra Iwertowski, Torsten Tepen, Sebastian Merz, Hannelore Schwochau und Markus Jost für 40 Jahre, Iris Nicklas, Hannelore Trefzer, Uta Zimmermann, Gernot Lay, Willi Lindner und Marianne Röder für 50 Jahre. Rolf Zimmermann wurde ebenfalls in Abwesenheit für 60 Jahre Mitgliedschaft beim SV Schopfheim zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrenmitgliedschaft für Tessy Reda fußt auf dessen herausragendem Engagement für den SVS. „Ohne dich würden wir jetzt nicht hier sitzen“, sagte Nicolai Kapitz mit Blick auf die Leistung von Reda beim Bau des neuen Sportheims im Oberfeld. Unter großem Applaus der Anwesenden nahm der frühere Vorsitzende die Ehrenurkunde entgegen.

Förderkreis

Zuvor hatte bereits der Förderkreis des SV Schopfheim seine Hauptversammlung abgehalten. Der Förderverein unterstützt Jugend und Aktive des SVS auf verschiedenste Weise, vor allem Veranstaltungen bringen Geld in die Kasse. Die Teilnahme am Städtlifest und am Lichterfest in der Innenstadt sowie vor allem der SVS-Vatertagshock sind hier die Höhepunkte. Der SVS will, so der Vorsitzende Andreas Gsell, hier „noch mehr ausprobieren“ und zum Beispiel im Herbst ein Blues-Konzert im Oberfeld organisieren. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde der Vorstand des Förderkreises wiedergewählt, so bleiben auch Gsell und seine Stellvertreterin Silvia Brüderlin weiter im Amt.