SV Rangendingen: Erst Akrobatik, dann Theater

Die Weihnachtsfeier des SV Rangendingen hatte es wieder in sich. In der Festhalle erklangen Weihnachtslieder. Fürs Auge gab es Akrobatik vom Feinsten und eine Theateraufführung.

Mit einer Mischung aus Humor und sportlichen Einlagen hat der Sportverein Rangendingen am Sonntagabend traditionell seine Weihnachtsfeier begangen. Wie jedes Jahr waren nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Öffentlichkeit eingeladen – mit der Besonderheit, dass die Veranstaltung erstmals kurz vor Jahresende über die Bühne ging.

Wegen der Fasnet und aus Termingründen der auftretenden Theatergruppe aus Sickingen musste die Weihnachtsfeier, die sonst um den Dreikönigstag begangen wird, vorverlegt werden. Doch der zeitliche Wechsel hat Spuren hinterlassen: In der Rangendinger Festhalle gab es freie Plätze. Vorsitzender Marco Schmid sprach von etwa zehn Prozent weniger Gästen, als üblich.

Die Moderation des Abends oblag Stefan Wiest. Er bildet zusammen mit Marco Schmid und Matthias Stauß das Dreigestirn an der Führungsspitze. Wiest als Vorstand für Veranstaltung und Organisation nutzte die Gelegenheit, den Gästen einen Rück- und Ausblick zu geben.

Verein hat nach wie vor rund 1300 Mitglieder

„Die Zahl der aktiven und passiven Mitglieder liegt stabil bei insgesamt 1300“, verkündete er. „Dies zeigt, dass wir weiterhin höchst attraktiv sind und eine sehr gute Arbeit leisten.“ Genau das wirke sich positiv auf das Mitgliederwachstum aus. Allerdings dürfe man nicht nachlassen, die Werte des Vereins hochzuhalten. Wiest: „Nur mit Zusammenhalt schaffen wir es, den SVR voranzubringen und vorbildlich zu bleiben.“

Nachdem eine Bläserabordnung vom Musikverein Weihnachtslieder gespielt hat, zeigten die 26 Mädels vom Leistungsturnen und Mädchenturnen mutige Sprünge, akrobatische Elemente wie Überschläge, Salti, statische Figuren und synchrone Choreografien, die alle mit reichlich Applaus belohnt wurden. Die sportlichen Beiträge boten nicht nur Abwechslung: sie zeigten auch, wie engagiert und breit aufgestellt die Abteilung ist – ein echtes Aushängeschild des SVR.

Theatergruppe aus Sickingen sorgt für Begeisterung

Für große Begeisterung sorgte die Theatergruppe Bühneninferno Sickingen, die mit ihrem Stück „MS Rosta – die etwas andere Kreuzfahrt“ einen turbulenten und pointenreichen Abend gestaltete.

Die Zuschauer wurden mitgenommen auf eine Seefahrt, die alles andere als gewöhnlich verlief: schräge Charaktere, überraschende Wendungen und liebevoll überzeichnete Szenen sorgen immer wieder für lautes Gelächter. Die zehn Darstellerinnen und Darsteller überzeugten mit Spielfreude, Timing und einer Bühnenpräsenz, die das Publikum sofort in ihren Bann zog. Die Sickinger Theatergruppe gastierte am Sonntag zum dritten Mal in Rangendingen

Den Hauptpreis bei der Tombola – einen viertägigen Aufenthalt im Allgäu – gesponsert vom Reiseforum Rangendingen, gewann Lisa Wägele vom SVR. Zu gewinnen gab es Sachpreise im Wert von insgesamt 4500 Euro.