SV Rangendingen: Erst Akrobatik, dann Theater

Die Weihnachtsfeier des SV Rangendingen hatte es wieder in sich. In der Festhalle erklangen Weihnachtslieder. Fürs Auge gab es Akrobatik vom Feinsten und eine Theateraufführung.
Mit einer Mischung aus Humor und sportlichen Einlagen hat der Sportverein Rangendingen am Sonntagabend traditionell seine Weihnachtsfeier begangen. Wie jedes Jahr waren nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Öffentlichkeit eingeladen – mit der Besonderheit, dass die Veranstaltung erstmals kurz vor Jahresende über die Bühne ging.