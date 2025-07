Mit einem bunten Familientag und einem Elfmeterturnier feierte der SV Pfrondorf-Mindersbach am Wochenende sein Jubiläum.

„Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, betonte Bürgermeister Hagen Breitling bei den Feierlichkeiten zu 70 Jahre SV Pfrondorf-Mindersbach. Zwar seien 70 Jahre keine ausgesprochene Jubiläumszahl, doch so zeige der Verein gerade mit dem Familientag, „dass er ein Faktor für das Miteinander im Ort ist“.

Geschenke brachte Hagen Breitling bei seinem Besuch zwar keine mit, aber immerhin will die Stadt baldmöglichst den Kunstrasenplatz auf der Mindersbacher Höhe realisieren, der im Rahmen des Sportentwicklungsplanes projektiert wurde. „Wenn es gut läuft, kann in der Saison 2026/27 auf dem Kunstrasen gespielt werden“, sagt der Finanzbürgermeister – und lässt aber auch die notwendigen Eigenleistungen des SV Pfrondorf/Mindersbach nicht unerwähnt.

Lesen Sie auch

Wie Sportvorstand Kai-Uwe Winkler bei dieser Gelegenheit anmerkte, war die sportliche Bilanz im Jubiläumsjahr in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison „ergebnistechnisch schlecht“. Denn ausgerechnet am letzten Spieltag wurde der Abstieg der SG Nagold Nord, die aus dem SV Pfrondorf/Mindersbach und den SF Emmingen entstanden ist, aus der Kreisliga A besiegelt. Klares Saisonziel der im August beginnenden nächsten Spielzeit ist es, „vorne mitzuspielen“, wobei Kai-Uwe Winklers Wunsch ein Platz unter den ersten fünf Teams der Kreisliga B wäre. Allerdings müssten „die Spieler erst mal wieder Spaß am Fußball kriegen“, macht der Sportvorstand nach dem bitteren Abstieg deutlich.

Natürlich wurde auf dem Sportplatz auch gekickt – denn damit hatte ja vor 70 Jahren alles angefangen. Foto: Uwe Priestersbach

Spaß hatten jetzt auf jeden Fall die Kids beim bunten Familientag auf der Mindersbacher Höhe, denn auf dem Sportplatz erwartete sie ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken sowie verschiedenen Spielstationen wie Dosenwerfen, Fußball und der obligatorischen Hüpfburg. Und wer fleißig an allen Stationen mitgemacht hatte, wurde anschließend mit einem Eis belohnt.

Kurz vor Mitternacht standen die Sieger des Elfmeterturniers fest. Foto: Stephanie Anton

Spannende Duelle beim Elfmeterturnier

Am Abend sorgte dann ein internes Elfmeterturnier für Mitglieder und Freunde des Sportvereins für spannende Duelle auf dem Sportplatz. Nach Einbruch der Dunkelheit setzten die 16 Mannschaften – darunter drei Frauenteams – ihr Turnier bei Flutlicht fort.

Dabei wurde es an diesem sommerlichen Abend beinahe Mitternacht, bevor beim Turnier die Sieger feststanden: bei den Herren das Team FC Minimse und bei den Frauen die Mannschaft „Jung brutal gutaussehend“.