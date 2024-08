Traditionell fand am ersten Feriensamstag das Mix-Turnier mit Grillfest und Ehrungen bei der Tennisabteilung statt. Abteilungsleiterin Sonja Edler freute sich, langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue auszuzeichnen.

Inge Miller ist seit 25 Jahren Mitglied in der Tennisabteilung. Ute und Hartmut Kiefer halten der Abteilung seit 30 Jahren die Treue.

Anschließend hatte Sportwart Eugen Miller noch eine Überraschung für Sonja Edler und Jasmin Thomas. Er überbrachte vom WTB die Glückwunsche und Urkunden für ihre jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Abteilungsleitung.

Seit 2009 Abteilungsleiterin

Sonja Edler erhielt die „Ehrennadel in Bronze versilbert“. Sie ist seit 2009 Abteilungsleiterin der Tennisabteilung Oberschwandorf, davor sechs Jahre in verschiedenen Positionen im Ausschuss tätig. Jasmin Thomas erhielt die „Ehrennadel in Bronze“, sie begleitet seit 2007 das Amt der Schriftführerin.

Die Tennisabteilung Oberschwandorf hat ihre Anlage auf den Höhen des Killbergs in Oberschwandorf. Weitere Tennisfreunde sind willkommen, vor allem Kinder und Jugendliche werden als Nachwuchs gesucht.