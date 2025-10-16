SV Oberreichenbach: Taktik wird während der Fahrt festgelegt

1 Der SV Oberreichenbach (in Blau) gewann zuletzt zu Hause mit 4:1 gegen den FC Engstingen. Foto: Kraushaar Die zweistündige Anreise am Sonntag nach Deuchelried wird der SV Oberreichenbach auch für taktische Überlegungen nutzen.







Link kopiert



SV Deuchelried – SV Oberreichenbach (Sonntag, 12.15 Uhr). „Bei unseren Heimspielen habe ich personell keine Sorgen. Da kann ich aus dem Vollem schöpfen“, konnte der Oberreichenbacher Coach Holger Simon zuletzt wieder Spielerinnen wie Tabea Weiß oder Romie Schaible in der Frauen-Landesliga ins Rennen schiecken, die unter der Woche auch als „Muttis“ unterwegs sind. Auswärts sieht es da – auch beruflich bedingt – ganz anders aus. So können auch am Sonntag einige Spielerinnen die über zweistündige Anreise zum SV Deuchelried nicht mitmachen. „Mit Sicherheit werden Michelle Wölfel, Hanna Weber und Tabea Weiß fehlen. hinter Damaris Rathfelder und Anna Sophie Fliege steht noch ein Fragezeichen“, meint Holger Simon und räumt ein: „Ja, das sind große Lücken, aber wir haben ja eine lange Anreise vor uns da habe ich noch genügend Zeit, mir Gedanken zu machen, wer von denen, die dabei sind, welche Position spielt.“