SV Oberreichenbach: Saisonziel bleibt der Klassenerhalt
1
Alessa Bauer steht vor ihrem Landesliga-Debüt. Foto: Kraushaar

Der SV Oberreichenbach startet am Sonntag gegen den Renhardweiler in die neue Landesliga-Saison. Dort will er auch im dritten Jahr die Klasse halten.

SV Oberreichenbach – SV Renhardsweiler (Sonntag, 11 Uhr). Zweimal mussten die Frauen des SV Oberreichenbach um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfen, zweimal ist alles gut gegangen. Inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Holger Simon in der Liga angekommen. An der Zielsetzung will der Schömberger jedoch nichts ändern: „Uns weiter entwickeln und so schnell wie möglich die Punkte zum Klassenerhalt einsammeln.“

 

Personell kann Simon auf einen fast unveränderten Kader zurückgreifen. Einziger Abgang, der schmerzt, ist Mareike Schober, die einige wichtige Tore als Mittelfeldspielerin und zweite Spitze erzielt hatte. Als Ersatz konnte der SV Oberreichenbach Alessa Bauer aus Althengstett und Anna Knepper von der Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnen. Darüber hinaus durften sich im WFV-Pokal in Abwesenheit der Steeb-Schwestern, Lilly Tubach und Hanna Weber Samira Mühlen, Lea Schulz und Mareike Besch über einen Einsatz gegen den TSV Münchingen II freuen. Das Spiel ging in der Verlängerung zwar mit 1:3 verloren, mit Vivien Wielandt (Innenverteidigung) und Michelle Wölfel (Viererkette) konnte Simon jedoch wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Auch Veronika Heinz, Antonia Beck und Alessa Bauer konnten sich für weitere Einsätze empfehlen. Das passte in der Defensive, offensiv ging jedoch gegen die starken Münchingerinnen wenig.

Das muss am Sonntag gegen den SV Renhardsweiler besser werden. Gegen den Aufsteiger kommt es darauf an, die richtige Mischung aus Umschaltspiel- und Konterfußball zu finden.

 