SV Oberreichenbach: Saisonziel bleibt der Klassenerhalt

Personell kann Simon auf einen fast unveränderten Kader zurückgreifen. Einziger Abgang, der schmerzt, ist Mareike Schober, die einige wichtige Tore als Mittelfeldspielerin und zweite Spitze erzielt hatte. Als Ersatz konnte der SV Oberreichenbach Alessa Bauer aus Althengstett und Anna Knepper von der Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnen. Darüber hinaus durften sich im WFV-Pokal in Abwesenheit der Steeb-Schwestern, Lilly Tubach und Hanna Weber Samira Mühlen, Lea Schulz und Mareike Besch über einen Einsatz gegen den TSV Münchingen II freuen. Das Spiel ging in der Verlängerung zwar mit 1:3 verloren, mit Vivien Wielandt (Innenverteidigung) und Michelle Wölfel (Viererkette) konnte Simon jedoch wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Auch Veronika Heinz, Antonia Beck und Alessa Bauer konnten sich für weitere Einsätze empfehlen. Das passte in der Defensive, offensiv ging jedoch gegen die starken Münchingerinnen wenig.