SV Oberreichenbach: Saisonziel bleibt der Klassenerhalt

Der SV Oberreichenbach startet am Sonntag gegen den Renhardweiler in die neue Landesliga-Saison. Dort will er auch im dritten Jahr die Klasse halten.
SV Oberreichenbach – SV Renhardsweiler (Sonntag, 11 Uhr). Zweimal mussten die Frauen des SV Oberreichenbach um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfen, zweimal ist alles gut gegangen. Inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Holger Simon in der Liga angekommen. An der Zielsetzung will der Schömberger jedoch nichts ändern: „Uns weiter entwickeln und so schnell wie möglich die Punkte zum Klassenerhalt einsammeln.“