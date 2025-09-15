SV Oberreichenbach: Nur Punkteteilung gegen Aufsteiger

SV Oberreichenbach – SV Renhardsweiler 1:1 (0:0). Ein Aufsteiger bei einem etablierten Team der Frauen-Landesliga – da war die Hoffnung auf drei Punkte beim SV Oberreichenbach groß. Die Realität sah jedoch anders aus: Der SV Renhardsweiler stellte sich nicht als Laufkundschaft vor, hatte mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Das Unentschieden war unter dem Strich glücklich, weil der Ausgleich spät fiel und die Elf von Holger Simon im zweiten Abschnitt kaum Chancen kreierte.

An den groß gewachsenen Carina Gußmann und Alina Frauenhoffer (Abwehr) sowie Jennifer Spehn (Mittelfeld) führte für die Oberreichenbacherinnen kaum ein Weg vorbei. Und im Angriff des Teams aus Oberschwaben präsentierte sich die wieselflinke Paulin Rauser-Härle als ein nicht zu fassender Wirbelwind. Der Aufsteiger zeigte keinerlei Respekt, spielte von Anpfiff an mit und hatte die beste Möglichkeit, als Jennifer Spehn (43.) an der Querlatte scheiterte. Bis dahin mussten die Steeb-Schwestern, Sara Schaible und Veronika Heinz in der SVO-Viererkette schon vollen Einsatz bringen, um das eigene Gehäuse zu schützen. Zu ihrem Glück präsentierte sich Paulin Kappler in herausragenden Verfassung. Die Oberreichenbacher Torhüterin konnte zahlreiche Offensivansätze souverän entschärfen.

Gäste stehen hinten zu gut

Wer im zweiten Abschnitt – jetzt gegen den Berg – mit einem Einbruch beim Aufsteiger gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Der SV Renhardsweiler stand hinten souverän. Im Mittelfeld sahen sich Romie Schaible und Eva Kuhnle permanent in Laufduelle und Zweikämpfe verwickelt. Die Oberreichenbacherinnen kamen nicht zu ihrem Konterspiel, die Gäste waren einfach zu stark.

In der 68. Minute hatte Paulin Rauser-Härle die gesamte SVO-Abwehr ausgespielt, Paulin Kappler konnte jedoch zur Ecke retten. Dann tanzte der Ball auf der Linie (79.). Haber (87.) brachte die Gäste dann nach einer Flanke von Rauser-Härle verdient in Führung. Umso überraschender war der späte Ausgleich durch Anna Knepper (89.). Dabei blieb es trotz langer Nachspielzeit.