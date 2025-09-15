SV Oberreichenbach: Nur Punkteteilung gegen Aufsteiger

Der SV Oberreichenbach wird seiner Favoritenrolle gegen den SV Renhardsweiler nicht gerecht.
SV Oberreichenbach – SV Renhardsweiler 1:1 (0:0). Ein Aufsteiger bei einem etablierten Team der Frauen-Landesliga – da war die Hoffnung auf drei Punkte beim SV Oberreichenbach groß. Die Realität sah jedoch anders aus: Der SV Renhardsweiler stellte sich nicht als Laufkundschaft vor, hatte mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Das Unentschieden war unter dem Strich glücklich, weil der Ausgleich spät fiel und die Elf von Holger Simon im zweiten Abschnitt kaum Chancen kreierte.